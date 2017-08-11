Под конец ремонтного сезона "Ведомости" показали типичные недоразумения обновленных улиц Москвы

В Москве завершается очередной сезон благоустройства по программе "Моя улица". По традиции рабочие должны успеть ко Дню города, который в этом году отмечается 9-го и 10 сентября. Привязка к срокам заставляет спешить. "Под праздник работы свернут, а потом ринутся доделывать недоделки, устранять брак и переделывать сделанное неправильно", - прогнозирует в своем блоге
юрист Иван Ежиков и предлагает горожанам жаловаться на недоделки уже открытых улиц на портал "Наш город"."Ведомости"
, в свою очередь, собрали целый фоторепортаж типичных "ошибок и недоразумений" реконструкции - от криво уложенной плитки и забытых ливнестоков до нелепого озеленения. Качество плитки - первое, что бросается в глаза москвичам после изнуряющего благоустройства. Из-за нарушения технологий и спешки рабочих провалы и трещины начинают появляться уже вскоре после укладки.
В первую очередь уложенная с нарушениями плитка начинает разваливаться около канализационных люков, как в Столешниковом переулке. А на пятачке на пересечении Мясницкой улицы и Чистопрудного бульвара несколько видов плитки уложили частично прямо на брусчатку. Примеры треснутой и поехавшей плитки можно наблюдать на многих недавно отремонтированных участках.
Жертвой сроков стала и ливневая канализация. Обустраивать ее по правилам долго и дорого, в итоге благоустроенные улицы серьезно затапливает после дождей практически любой интенсивности и продолжительности. Власти объясняют это аномальным характером осадков
и мусором в ливневках. А после очередного потопа, несмотря на многочисленные фото превратившихся в озера улиц, открыто заявляют, что город справился со стихией
.
Зато благоустроители не забывают о велодорожках, но и здесь примеров нелепостей хватает. На Большой Никитской и Малой Никитской велодорожки вместе с уличными верандами кафе "съели" большую часть пешеходных тротуаров. В итоге создалась травмоопасная ситуация. На 1-й улице Ямского поля о пешеходах позаботились, проложив зебру до клумбы. На Крестовском мосту после реконструкции тротуар оказался посередине, так что добираться до него приходится либо по узкому бордюру, либо по проезжей части.
После благоустройства на многих улицах также появились широкие плиточные островки непонятного назначения, сужающие проезжую часть. Такой, например, есть в конце Сретенки, на въезде-выезде с Большой Спасской улицы на Садовое кольцо. Недоумение вызывает и организация прогулочных зон вблизи оживленных трасс. Самый яркий пример - сквер на Ленинградском проспекте
, одна сторона которого упирается в проезжую часть. Единственный способ выбраться из этого тупика - долго идти обратно до светофора. У москвичей вызывает вопросы и обустройство пешеходных маршрутов вокруг Садового кольца, которое, в отличие от Бульварного, не было традиционно прогулочным.
Еще одна типичная нелепость благоустройства - клумбы или бетонные кадки с деревьями и цветами, закатанные в километры плитки, как на Славянской площади. На Большой Дмитровке клумбы занимают половину узкого тротуара, где с трудом могут разойтись два человека. А на проспекте Мира в прошлом году москвичи наблюдали цикл "озеленительной коррупции"
, когда ели в кадках меняли на туи и обратно.