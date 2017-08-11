Под конец ремонтного сезона "Ведомости" показали типичные недоразумения обновленных улиц Москвы

31 июля 2017 г. Зеленоградские школьники выложили ругательное слово брусчаткой, отвалившейся от "благоустроенного" тротуара

Столкнувшись с безобразно проведенными работами по благоустройству, подростки придумали, как емко охарактеризовать свое отношение ко всем причастным к подобной халтуре: они выложили брусками слово "Пидоры".