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Кандидата в мундепы задержали через несколько часов после "рейда" на стоянку возле мэрии
23 августа 2017 г. | Время публикации 20:17 | Последние изменения 20:48
Рубрики: Автотранспорт, Общество  
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Фото NEWSru.com
В среду вечером столичные правоохранители задержали активиста Константина Алтухова, известного борьбой с привилегиями на дорогах Москвы, который также является зарегистрированным кандидатом в муниципальные депутаты, сообщает портал "ОВД-Инфо". Как отмечается, Алтухову при задержании сообщили, что его машина находится в розыске.

Инцидент произошел на съезде с Третьего транспортного кольца в область на проспекте Вернадского. Оттуда активиста доставили в ОВД "Тверской". Правозащитники подчеркивают, что статус кандидата в мундепы должен препятствовать любому преследованию в его отношении без соответствующей санкции прокурора.

Примерно в 19:30 стало известно, что Алтухова отпустили из отделения без предъявления обвинений. "Дело сфабриковать не смогли", - пишет его соратница Римма Класс в Facebook.



"ОВД-Инфо" также сообщает, что утром 23 августа Алтухов вместе со своим соратником Вадимом Коровиным, который также борется с привилегиями на дорогах, провел "рейд" возле здания правительства Москвы. Активисты свинчивали знаки, на которых говорится, что рядом с мэрией разрешена стоянка только для автомобилей сотрудников.
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