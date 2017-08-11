Кандидата в мундепы задержали через несколько часов после "рейда" на стоянку возле мэрии Общество Рубрики: Автотранспорт

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Фото NEWSru.com



Инцидент произошел на съезде с Третьего транспортного кольца в область на проспекте Вернадского. Оттуда активиста доставили в ОВД "Тверской". Правозащитники подчеркивают, что статус кандидата в мундепы должен препятствовать любому преследованию в его отношении без соответствующей санкции прокурора.



Примерно в 19:30 стало известно, что Алтухова отпустили из отделения без предъявления обвинений. "Дело сфабриковать не смогли", - пишет его соратница Римма Класс в







"ОВД-Инфо" также сообщает, что утром 23 августа Алтухов вместе со своим соратником Вадимом Коровиным, который также борется с привилегиями на дорогах, провел "рейд" возле здания правительства Москвы. Активисты свинчивали знаки, на которых говорится, что рядом с мэрией разрешена стоянка только для автомобилей сотрудников. В среду вечером столичные правоохранители задержали активиста Константина Алтухова, известного борьбой с привилегиями на дорогах Москвы, который также является зарегистрированным кандидатом в муниципальные депутаты, сообщает портал "ОВД-Инфо" . Как отмечается, Алтухову при задержании сообщили, что его машина находится в розыске.Инцидент произошел на съезде с Третьего транспортного кольца в область на проспекте Вернадского. Оттуда активиста доставили в ОВД "Тверской". Правозащитники подчеркивают, что статус кандидата в мундепы должен препятствовать любому преследованию в его отношении без соответствующей санкции прокурора.Примерно в 19:30 стало известно, что Алтухова отпустили из отделения без предъявления обвинений. "Дело сфабриковать не смогли", - пишет его соратница Римма Класс в Facebook "ОВД-Инфо" также сообщает, что утром 23 августа Алтухов вместе со своим соратником Вадимом Коровиным, который также борется с привилегиями на дорогах, провел "рейд" возле здания правительства Москвы. Активисты свинчивали знаки, на которых говорится, что рядом с мэрией разрешена стоянка только для автомобилей сотрудников.



Предыдущая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 18 августа 2017 г. Активист обвинил сотрудников Росгвардии в разрыве связок руки из-за парковки возле мэрии

Вадим Коровин рассказал, что сотрудники вневедомственной охраны запретили ему парковаться возле московской мэрии, пытались задержать и травмировали руку. Активист намерен подать гражданский иск к мэрии.

