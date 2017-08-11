Управа Хамовников закупила для района оградки с изображением "единороссовского" медведя (ФОТО)

Представители администрации района Хамовники заказали и установили во дворе одного из домов в 1-м Неопалимовском переулке ограды с изображением медведя, который почти целиком повторяет очертания медведя с логотипа партии "Единая Россия". На этот факт обратил внимание
замруководителя центра антикоррупционной политики партии "Яблоко" Алексей Карнаухов.
Карнаухов отметил, что этой оградой еще в начале августа хвалилась глава управы района Нина Гущина. "Центр столицы и наш любимый дом, который украшаем красочно и самобытно", - писала чиновница на своей странице в Facebook
. В комментариях к ее записи схожесть медведя с "единороссовским" никто не заметил, а небольшая порция критики прозвучала лишь от одной москвички, пожаловавшейся, что подобное благоустройство "очень точечное" и сложно заметить, если не вглядываться специально.
Представитель "Яблока" же подчеркнул, что на ограду, которая "пиарит" партию "Единая Россия", были потрачены деньги из районного бюджета. Свою публикацию Карнаухов сопроводил фотоколлажем и вопросом: "Ничего не напоминает?".