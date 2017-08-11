Управа Хамовников закупила для района оградки с изображением "единороссовского" медведя (ФОТО)

21 августа 2017 г. Администрация района Хамовники потратила 21 миллион рублей на праздники под эгидой "Единой России"

Антикоррупционный центр "Яблока" заподозрил администрацию района в обогащении через муниципальные закупки, при этом жизненно важных для среди них нет. На торги выходят подрядчики, связанные между собой, с ЕР и местными властями.