Жители подмосковной новостройки два года мучаются без света, газа и канализации Областная инфраструктура Рубрики: Недвижимость

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По словам жильцов дома, за водой им приходится ходить до ближайшей колонки, а еду они вынуждены готовить на пропане, опасаясь, что баллон в любой момент может взорваться. При этом в 2015 году, когда проходило заселение в этот дом, покупателей заверяли: "Недоделочки есть, но их вот-вот устранят".



С тех пор ни канализации, ни электричества в доме так и не появилось. Единственное из доступных благ цивилизации - это отопление, которое в квартиры провели в ноябре прошлого года. Тогда же исполняющий обязанности заместителя главы Звенигорода Александр Осипов заявил, что работы будут доделаны "в течение двух недель". "Будет подана холодная вода, будет налажена система канализации", - заверил чиновник.



Спустя восемь месяцев ситуация в доме никак не изменилась, зато изменилась риторика местных властей, которые теперь утверждают, что деньги из бюджета на достройку дома потратить невозможно. Жалобы на застройщика во все инстанции также ни к чему не привели: состава преступления в его действиях никто не увидел.



Примечательно, что по документам, подписанным чиновниками еще в 2015 году, в доме ситуация обстоит намного лучше, чем на самом деле. Так, например, в подъезде царит вечная тьма, с потолка свисают провода, лифты там так и не появились. Зато в акте приемки работ утверждается, что подъезд, как и весь дом, в эксплуатацию принят. Жители новостройки в подмосковном Звенигороде с момента ввода дома в эксплуатацию в 2015 году вынуждены мириться с неработающей канализацией, а также полным отсутствием света, газа и воды. Местные власти помогать горожанам не собираются, утверждая, что деньги из бюджета потратить на достройку дома невозможно, сообщают "Вести-Москва" По словам жильцов дома, за водой им приходится ходить до ближайшей колонки, а еду они вынуждены готовить на пропане, опасаясь, что баллон в любой момент может взорваться. При этом в 2015 году, когда проходило заселение в этот дом, покупателей заверяли: "Недоделочки есть, но их вот-вот устранят".С тех пор ни канализации, ни электричества в доме так и не появилось. Единственное из доступных благ цивилизации - это отопление, которое в квартиры провели в ноябре прошлого года. Тогда же исполняющий обязанности заместителя главы Звенигорода Александр Осипов заявил, что работы будут доделаны "в течение двух недель". "Будет подана холодная вода, будет налажена система канализации", - заверил чиновник.Спустя восемь месяцев ситуация в доме никак не изменилась, зато изменилась риторика местных властей, которые теперь утверждают, что деньги из бюджета на достройку дома потратить невозможно. Жалобы на застройщика во все инстанции также ни к чему не привели: состава преступления в его действиях никто не увидел.Примечательно, что по документам, подписанным чиновниками еще в 2015 году, в доме ситуация обстоит намного лучше, чем на самом деле. Так, например, в подъезде царит вечная тьма, с потолка свисают провода, лифты там так и не появились. Зато в акте приемки работ утверждается, что подъезд, как и весь дом, в эксплуатацию принят.



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