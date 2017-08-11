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Водителя троллейбуса в Москве лишили прав после падения пассажирки из-за обрыва проводов
23 августа 2017 г. | Время публикации 13:44 | Последние изменения 14:07
Рубрики: Общественный транспорт  
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Moscow-Live.ru
Районный суд в Москве на полтора года лишил прав водителя троллейбуса, пассажирка которого упала и получила травмы из-за обрыва контактного провода. Судья сочла, что водитель не следил за скоростью, пишет "Газета.Ru". Доводы о том, что скорость троллейбуса не превышала 30 км/ч, а обрыв провода нельзя было предвидеть и предотвратить, не помогли.

Инцидент произошел в марте на маршруте 72 в районе Профсоюзной улицы. После обрыва контактной сети троллейбус резко остановился, так как не обладал автономным ходом. Одна пассажирка не удержалась и упала на пол лицом вниз, сломав несколько зубов и лодыжку. На водителя составили протокол о нарушении ПДД, повлекшем причинение средней тяжести вреда здоровью.

Хотя обрыв провода был документально подтвержден, судья сочла, что пострадавшая получила травмы по вине водителя. В решении суда говорится, что он "не обеспечил возможность постоянного контроля за движением транспортного средства, в результате которого произошло падение пассажира. <...> При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства".

Суд не принял во внимание, что за весь стаж у водителя троллейбуса был только один штраф на 500 рублей в 2015 году и ни одного ДТП. Пострадавшая также не имеет претензий, "Мосгортранс" выплатил ей страховку. Адвокат водителя намерен обжаловать решение суда и добиваться оправдания подзащитного, который, помимо прав, лишается и единственного источника дохода.

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Среда, 23 августа 2017 г. // Последняя новость 19:10
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