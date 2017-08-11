Тверскую в очередной раз перекроют для транспорта из-за Дня города

23 августа 2017 г. Под конец ремонтного сезона "Ведомости" показали типичные недоразумения обновленных улиц Москвы

Завершение очередного этапа благоустройства традиционно подгоняют под День города. Спешка снова грозит обернуться браком и недоделками. "Ведомости" показали, какие ошибки и нелепости повторяются из года в год.