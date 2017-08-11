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Тверскую в очередной раз перекроют для транспорта из-за Дня города
23 августа 2017 г. | Время публикации 16:39 | Последние изменения 16:48
Рубрики: Автотранспорт, Городская инфраструктура  
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Moscow-Live.ru
Две центральных улицы Москвы - Тверская и Охотный Ряд - закроют для транспорта 9-го и 10 сентября, когда будет праздноваться День города, заявил на своей странице в Twitter мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, на Тверской пешеходным станет участок от Пушкинской до Манежной площади, а на улице Охотный Ряд - участок от Моховой до Театрального проезда.

Отметим, что Тверскую улицу после масштабных работ по благоустройству перекрывают для автомобилистов каждый месяц. Так, в начале июля там проводились работы по прокладке кабельной канализации в рамках программы "Моя улица", а в начале текущего месяца улицу перекрывали в связи с работами по укладке асфальта.

Для пешеходов погулять по Тверской улице, не наткнувшись при этом на бело-зеленый строительной забор, также стало весьма сложной задачей. Эта проблема свойственна программе благоустройства в целом: прямо сейчас работы ведутся на десятках улиц, некоторые ко Дню города завершить не удастся.

Блогер Иван Ежиков, впрочем, считает, что под праздник работы наспех свернут в любом случае, а уже после Дня города ринутся доделывать недоделки, устранять брак и переделывать сделанное неправильно. Газета "Ведомости", в свою очередь, собрала целый перечень типичных "ошибок и недоразумений" реконструкции - от криво уложенной плитки и забытых ливнестоков до нелепого озеленения.
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