Тверскую в очередной раз перекроют для транспорта из-за Дня города

Две центральных улицы Москвы - Тверская и Охотный Ряд - закроют для транспорта 9-го и 10 сентября, когда будет праздноваться День города, заявил на своей странице в Twitter
мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, на Тверской пешеходным станет участок от Пушкинской до Манежной площади, а на улице Охотный Ряд - участок от Моховой до Театрального проезда.
Отметим, что Тверскую улицу после масштабных работ по благоустройству перекрывают для автомобилистов каждый месяц. Так, в начале июля там проводились работы по прокладке кабельной канализации в рамках программы "Моя улица", а в начале текущего месяца улицу перекрывали в связи с работами по укладке асфальта.
Для пешеходов погулять по Тверской улице, не наткнувшись при этом на бело-зеленый строительной забор, также стало весьма сложной задачей. Эта проблема свойственна программе благоустройства в целом: прямо сейчас работы ведутся на десятках улиц, некоторые ко Дню города завершить не удастся.
Блогер Иван Ежиков, впрочем, считает
, что под праздник работы наспех свернут в любом случае, а уже после Дня города ринутся доделывать недоделки, устранять брак и переделывать сделанное неправильно. Газета "Ведомости", в свою очередь, собрала целый перечень
типичных "ошибок и недоразумений" реконструкции - от криво уложенной плитки и забытых ливнестоков до нелепого озеленения.