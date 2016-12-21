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На празднование Нового года столица потратит три миллиарда рублей
23 декабря 2016 г. | Время публикации 09:19 | Последние изменения 09:24
Рубрики: Праздники  
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Moscow-Live.ru
Московские власти выделили на празднование Нового года и Рождества как минимум три миллиарда рублей. По данным РБК, фонари-бокалы обойдутся бюджету в 90 миллионов рублей, световые инсталляции на Тверской площади - в 17,9 миллиона рублей, а украшение здания городского правительства обошлось столичному бюджету почти в 30 миллионов.

Большая часть бюджетных средств, которые московские власти выделили в этом году на празднование Нового года и оформление города, пошла на украшение столичных улиц. По данным госзакупок, деньги пошли на праздничную иллюминацию, гирлянды, декоративные фигуры, световые инсталляции и панели. Разработка концепции праздничного оформления Москвы обошлась в 17,5 миллионов рублей. Гирлянды на центральных улицах обошлись Москве в 182 миллиона рублей, самыми дорогими из них стали гирлянды на панель-кронштейнах, которые крепятся у основания фонаря или дерева и тянутся вверх, по форме напоминая бокал. Москва заказала 60 таких конструкций за 89,1 миллиона рублей, то есть по 1,4 миллиона для одного дерева.

Световые инсталляции на Тверской площади оценили в 17,9 миллиона рублей. Украшение Газетного и Камергерского переулков в стиле эпохи Возрождения и барокко — в 12 миллионов рублей. Одна "танцующая" световая фигура стоила 619 тысяч рублей, одна фигура снеговика — миллион рублей. Еще около 150 миллионов рублей потратили на установку искусственных елей, световых фонтанов, световых панелей, растяжек, баннеров и арок. А украшение здания городского правительства обошлось столичному бюджету почти в 30 миллионов рублей. Празднование Нового года на ВДНХ обойдется в 46 миллионов рублей, еще 30 миллионов потратят на праздничное оформление и мероприятия в парках.

В комплексе городского хозяйства не смогли оперативно ответить на вопросы относительно стоимости праздника. Департамент торговли и услуг отметил, что фестивали "Путешествие в Рождество" и "Рождественский свет" были организованы по госконтрактам в соответствии с требованиями федерального закона о госзакупках. Между тем блогеры уже давно отмечают, что тратить миллиарды рублей на праздники в кризис не вполне целесообразно.
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