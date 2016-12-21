На празднование Нового года столица потратит три миллиарда рублей

7 декабря 2016 г. Фонари на Тверской улице превратят в праздничные фужеры

Фонари по обеим сторонам улицы от Манежной до Пушкинской площади украсят световыми конструкциями в виде фужеров с пузырьками шампанского. Центральные площади города также украсят резными арками с декоративным орнаментом.