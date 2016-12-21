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Уголовное дело возбуждено в связи со взрывом у станции метро "Коломенская"
23 декабря 2016 г. | Время публикации 09:53 | Последние изменения 10:47
Рубрики: Криминал  
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АГН Москва
Следственный комитет РФ по Москве возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности по факту взрыва газового баллона у станции метро "Коломенская", в результате которого пострадали восемь человек. Об этом сообщается на сайте ведомства.

22 декабря при проведении сварочных работ вблизи станции "Коломенская" взорвался газовый баллон, в результате происшествия пострадали восемь человек, пятеро из них госпитализированы. Среди пострадавших оказались рабочие и прохожие, в том числе пожилая женщина. Как выяснилось, рабочие фирмы не предоставили список запланированных работ, включая газосварочные работы в переходе станции. Следствию предстоит установить непосредственных виновников инцидента.

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В переходе станции метро "Коломенская" взорвался газовый баллон. Пострадали семь человек, двое из которых находятся в тяжелом состоянии. Причиной инцидента стало несоблюдение техники безопасности при проведении ремонта.

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