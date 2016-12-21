Уголовное дело возбуждено в связи со взрывом у станции метро "Коломенская"

22 декабря 2016 г. Мощный взрыв газа произошел в переходе станции метро "Коломенская": ВИДЕО

В переходе станции метро "Коломенская" взорвался газовый баллон. Пострадали семь человек, двое из которых находятся в тяжелом состоянии. Причиной инцидента стало несоблюдение техники безопасности при проведении ремонта.