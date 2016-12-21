Уголовное дело возбуждено в связи со взрывом у станции метро "Коломенская"

Следственный комитет РФ по Москве возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности по факту взрыва газового баллона у станции метро "Коломенская", в результате которого пострадали восемь человек. Об этом сообщается на сайте ведомства
.
22 декабря при проведении сварочных работ вблизи станции "Коломенская" взорвался газовый баллон, в результате происшествия пострадали восемь человек
, пятеро из них госпитализированы. Среди пострадавших оказались рабочие и прохожие, в том числе пожилая женщина. Как выяснилось, рабочие фирмы не предоставили список запланированных работ, включая газосварочные работы в переходе станции. Следствию предстоит установить непосредственных виновников инцидента.