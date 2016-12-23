Побег чиновника и нанятые "актеры": видео со слушаний по проекту ПЗЗ Общество Рубрики: Городская инфраструктура

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За два дня до слушаний, 20 декабря, Барановский на личную почту получил письмо (его автор не называется), в котором сообщалось, что администрация Восточного округа Москвы "вовсю готовится" к предстоящему мероприятию и подключила к делу политтехнологов. В письме утверждалось, что примерно три четверти зала будут забиты "своими" людьми, а потому и подавляющее большинство выступлений на слушаниях окажется "хвалебными речами".



В качестве примера такого выступления в письме называлась "многодетная мать", которая якобы должна была поддержать строительство жилого дома на 11-й Парковой улице, 46, но с оговоркой, что в нем появятся помещения для досуговой или кружковой работы с детьми. По словам Барановского, по этому адресу реализуется незаконный проект, который некогда должен был стать детским садом, но на каком-то этапе хитрым образом превратился в жилой дом. Сейчас против строительства здания выступают все местные жители.



Полученное муниципальным депутатом письмо не подкреплялось никакими фактами, а его автор утверждал, что получил информацию от знакомых. Однако на слушаниях 22 декабря, к удивлению Барановского, первая же выступающая оказалась многодетной матерью из Северного Измайлово, которая, как по заказу, начала говорить про 11-ю Парковую, 46 и помещения для занятий с детьми. Ее выступление мундеп записал на камеру своего телефона.







Женщина начала свое "предложение" с того, что заявила о нужде района в досуговых учреждениях, одно из которых можно было бы разместить в строящемся здесь доме. Вероятно от волнения, она забывает уточнять некоторые детали, но чиновники со знанием дела заполняют пробелы в ее речи. Услышав то, что хотели услышать, представители власти затем обещают "обсудить этот вопрос на окружной комиссии".



Вели собрание два человека - депутат Мосгордумы и представитель Москомархитектуры Михаил Кораблев. Когда настоящие местные жители начали задавать ему конкретные вопросы по упомянутому выше проекту, он предложил гражданам все обсудить после слушаний. Однако как только публичные слушания завершились, чиновник решил поспешно удалиться. "Представьте, человек, который должен защищать проект, просто позорно сбежал от вопросов. За ним побежали двое охранников. Это было смешно. Это была просто клоунада, спектакль с проплаченными актерами", - заключил Барановский.



Еще одно доказательство фиктивности прошедших в Москве слушаний по новым правилам застройки города опубликовал в своем блоге муниципальный депутат района Северное Измайлово Дмитрий Барановский, запечатлевший, по его заявлению, выступление "актрисы", оплаченной столичными властями. Судя по опубликованной мундепом почтовой переписке и видеозаписи, подобное утверждение имеет под собой весомые основания.За два дня до слушаний, 20 декабря, Барановский на личную почту получил письмо (его автор не называется), в котором сообщалось, что администрация Восточного округа Москвы "вовсю готовится" к предстоящему мероприятию и подключила к делу политтехнологов. В письме утверждалось, что примерно три четверти зала будут забиты "своими" людьми, а потому и подавляющее большинство выступлений на слушаниях окажется "хвалебными речами".В качестве примера такого выступления в письме называлась "многодетная мать", которая якобы должна была поддержать строительство жилого дома на 11-й Парковой улице, 46, но с оговоркой, что в нем появятся помещения для досуговой или кружковой работы с детьми. По словам Барановского, по этому адресу реализуется незаконный проект, который некогда должен был стать детским садом, но на каком-то этапе хитрым образом превратился в жилой дом. Сейчас против строительства здания выступают все местные жители.Полученное муниципальным депутатом письмо не подкреплялось никакими фактами, а его автор утверждал, что получил информацию от знакомых. Однако на слушаниях 22 декабря, к удивлению Барановского, первая же выступающая оказалась многодетной матерью из Северного Измайлово, которая, как по заказу, начала говорить про 11-ю Парковую, 46 и помещения для занятий с детьми. Ее выступление мундеп записал на камеру своего телефона.Женщина начала свое "предложение" с того, что заявила о нужде района в досуговых учреждениях, одно из которых можно было бы разместить в строящемся здесь доме. Вероятно от волнения, она забывает уточнять некоторые детали, но чиновники со знанием дела заполняют пробелы в ее речи. Услышав то, что хотели услышать, представители власти затем обещают "обсудить этот вопрос на окружной комиссии".Вели собрание два человека - депутат Мосгордумы и представитель Москомархитектуры Михаил Кораблев. Когда настоящие местные жители начали задавать ему конкретные вопросы по упомянутому выше проекту, он предложил гражданам все обсудить после слушаний. Однако как только публичные слушания завершились, чиновник решил поспешно удалиться. "Представьте, человек, который должен защищать проект, просто позорно сбежал от вопросов. За ним побежали двое охранников. Это было смешно. Это была просто клоунада, спектакль с проплаченными актерами", - заключил Барановский.



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