Двое пьяных пытались проникнуть в "Булгаковский дом" и вывихнули палец смотрителю Рубрики: Происшествия

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Дверь во двор была открыта, так как в музее идет ремонт. Двое нетрезвых мужчин 25 и 35 лет пытались проникнуть в музей с экскурсией школьников. Смотритель их остановил, но покидать помещение нарушители не захотели и оказали сопротивление. Сотрудники музея вызвали полицию. Дебоширов задержали и отправили на освидетельствование. Полиция задержала двух пьяных москвичей, которые пытались проникнуть в музей-театр "Булгаковский дом" на Большой Садовой улице и вывихнули палец смотрителю. Об инциденте РИА "Новости" рассказал основатель и директор музея Николай Голубев.Дверь во двор была открыта, так как в музее идет ремонт. Двое нетрезвых мужчин 25 и 35 лет пытались проникнуть в музей с экскурсией школьников. Смотритель их остановил, но покидать помещение нарушители не захотели и оказали сопротивление. Сотрудники музея вызвали полицию. Дебоширов задержали и отправили на освидетельствование.



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