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Двое пьяных пытались проникнуть в "Булгаковский дом" и вывихнули палец смотрителю
23 декабря 2016 г. | Время публикации 19:30
Рубрики: Происшествия  
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Moscow-Live.ru
Полиция задержала двух пьяных москвичей, которые пытались проникнуть в музей-театр "Булгаковский дом" на Большой Садовой улице и вывихнули палец смотрителю. Об инциденте РИА "Новости" рассказал основатель и директор музея Николай Голубев.

Дверь во двор была открыта, так как в музее идет ремонт. Двое нетрезвых мужчин 25 и 35 лет пытались проникнуть в музей с экскурсией школьников. Смотритель их остановил, но покидать помещение нарушители не захотели и оказали сопротивление. Сотрудники музея вызвали полицию. Дебоширов задержали и отправили на освидетельствование.
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