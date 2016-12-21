Мошенники присваивают квартиры москвичей под видом выдачи кредита

Мошенники применили новую схему обмана на столичном рынке жилья. Как сообщает телеканал "Москва 24"
, гражданам выдают кредиты под залог недвижимости, сделка оформляется, как продажа квартиры с возможностью быстрого выкупа, но обратно квартиру не возвращают. В судах рассматривается более десяти подобных дел.
Одна из пострадавших, Елена Яремчук, два года назад взяла через объявление в газете кредит на миллион рублей под залог квартиры. После того, как она подписала документы на продажу квартиры и обратный выкуп, квартиру сдали на регистрацию, а мошенники пропали. Как выяснилось позднее, сделка была проведена в пользу тех, кто выступал в договоре покупателем. После этого к женщине неоднократно приходили неизвестные с требованием освободить жилплощадь. Суд в итоге встал на ее сторону, однако по документам она не является владелицей квартиры. Нотариусы же утверждают, что клиенты мошенников знают о риске, но все равно идут на заключение сделки.
В целом за последние два года количество криминальных сделок на рынке московского жилья возросло на 20 процентов
. По словам экспертов, частные маклеры и мелкие фирмы испытывают недостаток клиентов в условиях кризиса и соглашаются на содействие в авантюрах, а порой - в криминале. Благодаря им мошенники подделывают судебные акты и используют квартиры в отсутствие хозяев.
Еще один способ мошенничества зачастую используется наследниками умершего, который проживал в квартире по договору социального найма, но не воспользовался своим правом на приватизацию. После его смерти квартира должна вернуться государству или муниципалитету, однако родственники порой пытаются подделать доверенность на оформление передачи жилья в собственность и выставляют недвижимость на продажу. А на одну из квартир погибшего москвича оказалось сразу три претендента: его племянница, которая является законной наследницей, медсестра, ухаживавшая за умершим и ставшая наследницей по завещанию, а также покупатель, с которым умерший успел подписать договор, не успевший пройти государственную регистрацию.