Мошенники присваивают квартиры москвичей под видом выдачи кредита

5 августа 2016 г. На столичном рынке жилья резко выросло число "мутных" сделок

В условиях кризиса покупка квартиры в московском регионе стала весьма рискованным делом. В условиях, когда рынок переживает волнения, начинается настоящее раздолье для мошенников, желающих нажиться на добропорядочных людях.