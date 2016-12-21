Горожан не пустили на слушания по новым правилам застройки Москвы: мэрия забила залы массовкой

В четверг, 22 декабря, в десяти столичных округах (всех, кроме Троицкого и Новомосковского) прошли публичные слушания по проекту Правил землепользования и застройки (ПЗЗ), которые вносят коррективы в действующий Генеральный план Москвы. ПЗЗ устанавливают пределы участков и параметры разрешенного строительства: плотность, высотность и максимальный процент застройки. Кроме того, на основе этих правил будут приниматься решения об изъятии земель
для государственных нужд, а также выдаче разрешений на строительство: власти смогут одобрять проекты практически автоматически, без публичных слушаний
.
Принять ПЗЗ, которые якобы должны "создать условия для устойчивого развития районов" и "обеспечить права и законные интересы жителей и собственников", столичные чиновники планируют к 1 июля 2017 года. Заммэра Москвы Марат Хуснуллин ранее заявил, что подобные нововведения помогут стимулировать создание рабочих мест, а активное "обживание" земель рядом с МЦК, по его словам, избавит их от вида "депрессивной промзоны". Рады происходящему и застройщики, ведь теперь получить все необходимые документы можно будет намного проще.
Простые москвичи, впрочем, в упрощении процедур согласования строительства совсем не заинтересованы. Так, муниципальный депутат района Зюзино Константин Янкаускас в беседе с РБК
назвал ПЗЗ "очень сырым документом", который позволит правительству Москвы "строить в ручном режиме" и "отстранить москвичей от принятия решений". Эксперт Общественного экологического совета Москвы Алина Енгалычева заявила, что если проект ПЗЗ будет принят, то "точечная застройка лужковско-ресинских времен покажется детской шалостью".
Шанс отстоять свои права у москвичей был на публичных слушаниях, которые проходили накануне в десяти городских залах. Обсуждение, впрочем, оказалось глупой формальностью: многим из пришедших даже не удалось его услышать. "Не пускают. При этом в зале полно сотрудников предприятий, очевидно привезенных для массовки. Мне кажется, это искусственно созданная пробка, чтобы не пускать людей высказаться", - пожаловался "Московскому комсомольцу"
депутат по району Отрадное Михаил Вельмакин.
Прошедшие слушания назвала "фарсом" и депутат Мосгордумы Елена Шувалова, которая на своей странице в Facebook рассказала
, что на собрании в ЦАО буквально сидели люди в масках. Глава муниципального округа Алтуфьевский Олег Баранников и вовсе запечатлел
на камеру казенный автобус, который вез массовку на публичные слушания по СВАО, проходившие на территории РГСУ. "Как вы думаете, попали люди из автобуса в зал? По-моему, ответ очевиден", - констатировал Баранников.
Муниципальный депутат района Аэропорт Роман Дьячков утверждает, что жителей слабо оповещали о проведении слушаний. Нелепым выглядит и то, что для округа, где проживает, к примеру, миллион граждан, власти выделяли зал на 250 человек. "Это сознательная политика по замалчиванию", - подчеркнул он. Депутат Мосгордумы Андрей Клычков, в свою очередь, отметил, что в новых ПЗЗ отсутствуют проекты планировок и схемы территориального планирования, которые не спроста разрабатываются специалистами архитектурных институтов за огромные деньги.
Надежда на спасение от произвола мэрии пока есть, отмечают градозащитники. Так, на портале Change.org размещена петиция
на имя президента РФ Владимира Путина и генпрокурора Юрия Чайки с просьбой не допустить введения правил застройки, которые "лишат москвичей земли". "После принятия ПЗЗ пространство от отмостки до отмостки между жилыми домами может быть предоставлено под строительство", - говорится в документе. Кроме того, по словам автора петиции, в проекте содержатся сведения о многих точечных стройках, которые некогда были остановлены жителями или отменены правительством из-за нарушений: теперь они снова получат зеленый свет.
Обратилась к Чайке и Елена Шувалова. В ее запросе, в частности, говорится, что с 6 по 19 декабря жители могли участвовать в электронных публичных слушаниях, однако такая форма обсуждения не предусматривается Градостроительным кодексом Москвы. Также публичные слушания были назначены через три дня после закрытия экспозиции, хотя этот срок должен составлять две недели. Она попросила генпрокурора "не допустить признания результатов слушаний, порядок проведения которых был осуществлен с правонарушениями".
Защищать столицу москвичи будут и по-старинке - митингами, хотя провести их законным путем может быть проблематично
. "Мы настроены бороться с этим проектом. Акции протеста будут, но, скорее всего, после Нового года. После слушаний до 29 декабря будем собирать по району письменные отзывы", - сообщил Янкаускас.