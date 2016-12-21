Горожан не пустили на слушания по новым правилам застройки Москвы: мэрия забила залы массовкой

22 декабря 2016 г. Свободные уличные встречи депутатов с избирателями хотят приравнять к митингам

Сейчас такой формат собраний не требует предварительного уведомления властей и зачастую остается для горожан единственным способом выразить свое отношение к тем или иным городским реформам и событиям.