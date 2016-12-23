Ректор ГИТИСа решил сместить декана театроведов после бунта студентов Рубрики: Общество

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О слиянии продюсерского и театроведческого факультетов ГИТИСа Заславский объявил на заседании ученого совета 21 декабря, объяснив это решение тем, что "почти все российские фестивали курируют театральные критики", поэтому людям этой профессии необходимо знание и продюсерского дела. Студенты и преподаватели выступили против слияния, поскольку "продюсерский факультет готовит организаторов и управленцев, театроведческий – ученых". В Минкультуры, куда обратились протестующие, считают, что "ректору виднее, как организовать учебный процесс".



В ходе перформанса несогласные с реформой расставили парты при входе в университет и через звукоусилитель пытались донести до ректора свою позицию. "Мы лишь хотели напомнить о наших правах, зачитывали устав, где сказано, что студенты имеют право участвовать в жизни вуза", – рассказала



В интервью



Он также сказал, что не понимает протеста студентов, так как реорганизация театроведческого факультета "никак не задевает их интересы, не влияет на обучение и студенческие программы". "Я думаю, что хороший театровед должен быть все-таки искушен в вопросах сегодняшний экономики театра и понимать, какой театр востребован, а продюсеры понимать суть искусства", – пояснил ректор. По его словам, в институте будут созданы курсы, состоящие из пяти-десяти лекций, которые будут читать студентами обоих факультетов разные специалисты.



Более 30 студентов ГИТИСа устроили акцию-перформанс в знак несогласия с объединением театроведческого и продюсерского факультетов. Ранее студенты объявили о бойкоте лекций, семинаров, зачетов и экзаменов. Ректор вуза Григорий Заславский со своей стороны отметил, что это грозит студентам отчислением, а также заявил, что декан театроведческого факультета Наталья Пивоварова после случившегося покинет свой пост.О слиянии продюсерского и театроведческого факультетов ГИТИСа Заславский объявил на заседании ученого совета 21 декабря, объяснив это решение тем, что "почти все российские фестивали курируют театральные критики", поэтому людям этой профессии необходимо знание и продюсерского дела. Студенты и преподаватели выступили против слияния, поскольку "продюсерский факультет готовит организаторов и управленцев, театроведческий – ученых". В Минкультуры, куда обратились протестующие, считают, что "ректору виднее, как организовать учебный процесс".В ходе перформанса несогласные с реформой расставили парты при входе в университет и через звукоусилитель пытались донести до ректора свою позицию. "Мы лишь хотели напомнить о наших правах, зачитывали устав, где сказано, что студенты имеют право участвовать в жизни вуза", – рассказала РБК студентка Екатерина Тимонина. По ее словам, секретарь ректора пригрозила активистам полицией.В интервью "Московскому комсомольцу" Заславский выразил уверенность, что студентами "манипулирует" декан театроведческого факультета Наталья Пивоварова, которая сейчас находится на больничном. Ранее она призывала на своей странице в Facebook протестовать против объединения "очень корректно, интеллигентно, но публично". "Теперь, естественно, после всего, что произошло, я могу сказать одно: деканом Пивоварова точно никогда не будет. После всего, что она сделала, – не будет", – заявил Заславский.Он также сказал, что не понимает протеста студентов, так как реорганизация театроведческого факультета "никак не задевает их интересы, не влияет на обучение и студенческие программы". "Я думаю, что хороший театровед должен быть все-таки искушен в вопросах сегодняшний экономики театра и понимать, какой театр востребован, а продюсеры понимать суть искусства", – пояснил ректор. По его словам, в институте будут созданы курсы, состоящие из пяти-десяти лекций, которые будут читать студентами обоих факультетов разные специалисты.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 22 декабря 2016 г. Студенты и преподаватели ГИТИС протестуют против слияния двух факультетов

На ученом совете было принято решение об объединении продюсерского и театроведческого факультетов. Противники слияния из числа студентов и педагогов отмечают, что на ученом совете не было представителей факультетов.

