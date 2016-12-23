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Ректор ГИТИСа решил сместить декана театроведов после бунта студентов
23 декабря 2016 г. | Время публикации 19:40
Рубрики: Общество  
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© РИА Новости / Антон Денисов
Более 30 студентов ГИТИСа устроили акцию-перформанс в знак несогласия с объединением театроведческого и продюсерского факультетов. Ранее студенты объявили о бойкоте лекций, семинаров, зачетов и экзаменов. Ректор вуза Григорий Заславский со своей стороны отметил, что это грозит студентам отчислением, а также заявил, что декан театроведческого факультета Наталья Пивоварова после случившегося покинет свой пост.

О слиянии продюсерского и театроведческого факультетов ГИТИСа Заславский объявил на заседании ученого совета 21 декабря, объяснив это решение тем, что "почти все российские фестивали курируют театральные критики", поэтому людям этой профессии необходимо знание и продюсерского дела. Студенты и преподаватели выступили против слияния, поскольку "продюсерский факультет готовит организаторов и управленцев, театроведческий – ученых". В Минкультуры, куда обратились протестующие, считают, что "ректору виднее, как организовать учебный процесс".

В ходе перформанса несогласные с реформой расставили парты при входе в университет и через звукоусилитель пытались донести до ректора свою позицию. "Мы лишь хотели напомнить о наших правах, зачитывали устав, где сказано, что студенты имеют право участвовать в жизни вуза", – рассказала РБК студентка Екатерина Тимонина. По ее словам, секретарь ректора пригрозила активистам полицией.

В интервью "Московскому комсомольцу" Заславский выразил уверенность, что студентами "манипулирует" декан театроведческого факультета Наталья Пивоварова, которая сейчас находится на больничном. Ранее она призывала на своей странице в Facebook протестовать против объединения "очень корректно, интеллигентно, но публично". "Теперь, естественно, после всего, что произошло, я могу сказать одно: деканом Пивоварова точно никогда не будет. После всего, что она сделала, – не будет", – заявил Заславский.

Он также сказал, что не понимает протеста студентов, так как реорганизация театроведческого факультета "никак не задевает их интересы, не влияет на обучение и студенческие программы". "Я думаю, что хороший театровед должен быть все-таки искушен в вопросах сегодняшний экономики театра и понимать, какой театр востребован, а продюсеры понимать суть искусства", – пояснил ректор. По его словам, в институте будут созданы курсы, состоящие из пяти-десяти лекций, которые будут читать студентами обоих факультетов разные специалисты.

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