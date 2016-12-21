Рейсы в дальнее зарубежье начнут отправлять из аэропорта "Жуковский" в следующем году

12 сентября 2016 г. Первый рейс совершил вылет из аэропорта "Жуковский"

Самолет авиакомпании "Белавиа" совершил первый вылет из аэропорта Жуковский в Минск. Рейсы будут выполняться ежедневно, стоимость билета в одну сторону составит не менее 34 евро, в обе стороны - 63 евро, включая таксы и сборы.