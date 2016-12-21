Рейсы в дальнее зарубежье начнут отправлять из аэропорта "Жуковский" в следующем году

Из подмосковного международного аэропорта в Жуковском с весны 2017 года начнут выполняться авиарейсы в дальнее зарубежье. Первыми направлениями станут Тель-Авив, а также Стамбул и Анталия, пишут "Известия"
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Как рассказал заместитель генерального директора компании-учредителя аэропорта "Рампорт" Евгений Солодилин, до конца зимы фирма соберет всю необходимую информацию, а с марта из аэропорта в Жуковском начнут отправляться рейсы в Баку, Тель-Авив и Стамбул."Рейсы в Анталию, думаю, начнут отправляться с апреля-мая", — отметил он, пояснив, что многое в этом вопросе будет зависеть от инфраструктуры аэропорта Жуковского, которую планируется активно развивать в 2017 году. В частности, там начнется строительство дополнительных стоянок и парковок и проектировка второго терминала.
Согласно планам компании, по итогам 2017 года пассажиропоток аэропорта Жуковский должен составить два миллиона человек, а еще через год — превысить 3,5 миллиона пассажиров. При этом итоги 2016 года Евгений Солодилин оценил как удовлетворительные, напомнив, что полеты из аэропорта начали выполняться лишь с сентября
, а самому аэропорту вместо ожидаемого столичного статуса был присвоен статус регионального. Сейчас из Жуковского выполняются рейсы в Белоруссию и Таджикистан. Между тем эксперты отмечают, что транспортная сеть аэропорта подходит скорее для москвичей, так как рейсы из Жуковского не имеют стыковок
с рейсами по России. Не налажено и сообщение с помощью "Аэроэкспресса": эксперты отмечают, что пассажиры не будут пользоваться аэропортом, пока не убедятся в быстроте и комфортности сообщения.