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В канализационной трубе в Марьино нашли тело убитой девушки
23 декабря 2016 г. | Время публикации 15:45
Рубрики: Криминал  
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Moscow-Live.ru
В канализационной трубе в столичном районе Марьино на юго-востоке Москвы было найдено тело девушки со следами насильственной смерти. Об этом РИА "Новости" рассказал источник в правоохранительных органах. По словам собеседника агентства, инцидент произошел возле одного из жилых домов на Поречной улице.

Агентство "Москва" передает, что к убийству девушки, предположительно, причастны трое националистов-радикалов. В розыск объявлены трое скинхедов, одетых в темную одежду. При этом у одного из них были белые шнурки на ботинках, что в данном движении свидетельствует о совершенном ранее убийстве.

Позже представитель полиции сообщил, что один из подозреваемых в убийстве девушки задержан. По предварительной информации, это скинхед по прозвищу Колючка. Остальных подозреваемых сейчас разыскивают столичные правоохранители.
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