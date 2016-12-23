В канализационной трубе в Марьино нашли тело убитой девушки Рубрики: Криминал

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Агентство



Позже представитель полиции сообщил, что один из подозреваемых в убийстве девушки задержан. По предварительной информации, это скинхед по прозвищу Колючка. Остальных подозреваемых сейчас разыскивают столичные правоохранители. В канализационной трубе в столичном районе Марьино на юго-востоке Москвы было найдено тело девушки со следами насильственной смерти. Об этом РИА "Новости" рассказал источник в правоохранительных органах. По словам собеседника агентства, инцидент произошел возле одного из жилых домов на Поречной улице.Агентство "Москва" передает, что к убийству девушки, предположительно, причастны трое националистов-радикалов. В розыск объявлены трое скинхедов, одетых в темную одежду. При этом у одного из них были белые шнурки на ботинках, что в данном движении свидетельствует о совершенном ранее убийстве.Позже представитель полиции сообщил, что один из подозреваемых в убийстве девушки задержан. По предварительной информации, это скинхед по прозвищу Колючка. Остальных подозреваемых сейчас разыскивают столичные правоохранители.



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