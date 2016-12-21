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Месячный проездной на такси может появиться в столице
23 декабря 2016 г. | Время публикации 11:06
Рубрики: Общественный транспорт  
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Moscow-Live.ru
Таксомоторные компании хотят ввести в Москве месячный проездной, на который будет записана определенная сумма денег. Каждая поездка благодаря такому абонементу будет дешевле стандартных тарифов. Об этом M24.ru рассказали в пресс-службах Uber и GetTaxi.

В компании Uber заявили, что предоплаченные абонементы на небольшую сумму, которая вносится на счет, могут появиться в Москве после тестирования в США, cтоимость проездного в России пока обсуждается. В GetTaxi также рассмотрят возможность введения подобной услуги, поскольку это позволит развивать такси как вид общественного транспорта. А уже в следующем году услугу протестирует служба такси "Везет": там намерены предложить клиентам возможность переводить определенную сумму денег, на которую можно кататься в течение месяца, и предоставить им линейку тарифов.

Эксперты полагают, что сервис станет популярным в Москве, однако таксомоторные компании должны поэкспериментировать с разными системами этой услуги от безлимитного проездного до карты, на которую можно положить произвольную сумму. В то же время, по их словам, стоимость поездок на такси в Москве очень низка уже сейчас, а введение проездного опустит цены еще ниже, что не лучшим образом скажется на доходах компаний и конкретных водителей. Сами же таксисты жалуются на нехватку парковочных мест и неграмотное их расположение.
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