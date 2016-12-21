Месячный проездной на такси может появиться в столице

18 ноября 2016 г. После 2 декабря москвичи могут заинтересоваться "личным такси"

Повышение стоимости парковки может привести к увеличению спроса на "личное такси", когда москвичи используют такси вместо личного транспорта. Сами же таксисты жалуются на нехватку и неграмотное расположение парковочных мест.