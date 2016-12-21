Собянин уволил главу Коптево за "фотошоп" на портале "Наш город" Коммунальное хозяйство Рубрики: Городская инфраструктура

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Михаил Юзбашян | Управа района Коптево города Москвы



"Уволил главу района Коптево за некачественную работу, подтасовку ответов на портале "Наш город". Таланты фотографа будет применять в другом месте", - заявил Собянин. Юзюашян работал главой управы Коптево с декабря 2014 года, а в 2013-2014 годах являлся первым заместителем главы управы Савеловского района по вопросам ЖКХ и развитию инфраструктуры.



Как напоминает ТАСС, мэр уже не первый раз увольняет чиновников за "фотошоп" на портале "Наш город". Так, в 2014 году по этой же причине лишился места глава управы Пресненского района Москвы Александр Тарасов. Тогда выяснилось, что жителям района, которые просили разместить на своем доме табличку с адресом, ее подрисовали в отчете с помощью фоторедактора.



Блогер Иван Ежиков, в свою очередь, Мэр Москвы Сергей Собянин освободил от должности главу управы района Коптево Михаила Юзбашяна за подтасовку ответов на портале "Наш город", используемый жителями столицы для диалога с чиновниками о городских проблемах. Об этом сам градоначальник заявил на своей странице в Twitter "Уволил главу района Коптево за некачественную работу, подтасовку ответов на портале "Наш город". Таланты фотографа будет применять в другом месте", - заявил Собянин. Юзюашян работал главой управы Коптево с декабря 2014 года, а в 2013-2014 годах являлся первым заместителем главы управы Савеловского района по вопросам ЖКХ и развитию инфраструктуры.Как напоминает ТАСС, мэр уже не первый раз увольняет чиновников за "фотошоп" на портале "Наш город". Так, в 2014 году по этой же причине лишился места глава управы Пресненского района Москвы Александр Тарасов. Тогда выяснилось, что жителям района, которые просили разместить на своем доме табличку с адресом, ее подрисовали в отчете с помощью фоторедактора.Блогер Иван Ежиков, в свою очередь, отметил , что подобные факты и сейчас далеко не единичны, однако они зачастую остаются незамеченными. Так, в ноябре он пожаловался в управу района Хорошево-Мневники на строительный мусор, который рабочие накидали на соседний от стройки участок. Спустя две недели Ежиков получил ответ: "Работы по уборке выполнены, захламление отсутствует". Решив убедиться в этом лично, активист обнаружил, что основная часть мусора никуда не делась. Тогда глава района пообещал организовать "работы по устранению захламления", которые продлятся почти месяц. "То есть мусор, который в первом ответе отсутствовал, не просто присутствует, а там его настолько много, что вывозить будут целый месяц", - подчеркнул Ежиков.



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