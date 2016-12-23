Новая выделенная полоса откроется 26 декабря на улице Подольских Курсантов

30 сентября 2016 г. Выделенную полосу на Кремлевском кольце запустят 8 октября

8 октября заработает шесть полос для общественного транспорта - на Кремлевском кольце, Таганской улице, Воздвиженке и участке Малой Дмитровки. Также для автобусов и троллейбусов откроют сквозные проезды на Садовом кольце.