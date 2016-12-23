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Новая выделенная полоса откроется 26 декабря на улице Подольских Курсантов
23 декабря 2016 г. | Время публикации 15:13 | Последние изменения 15:18
Рубрики: Городская инфраструктура  
Сюжет: Автолюбителей потеснили на одну полосу
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Moscow-Live.ru
В понедельник, 26 декабря, на улице Подольских Курсантов начнёт действовать новая выделенная полоса для общественного транспорта длиной 3,6 километра. Как сообщается на сайте столичной мэрии, выделенная полоса из района Бирюлёво Западное к станции метро "Пражская" позволит сделать более регулярным движение на 11 маршрутах наземного транспорта.

Как рассказал рассказал заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов, после ввода в эксплуатацию полосы на улице Подольских Курсантов в городе будет действовать уже около 250 километров выделенных полос. Всего в 2016 году введено в эксплуатацию 21,17 километра полос для общественного транспорта, включая открывшиеся в октябре полосы на Кремлевском кольце, Таганской улице, Воздвиженке и участке Малой Дмитровки. До 2019 года в Москве появится ещё около 80 километров выделенок.

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