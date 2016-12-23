Новое наступление платных парковок может произойти в начале года

Очередное расширение зоны платной парковки может произойти в первом квартале 2017 года. Об этом в интервью "Интерфаксу"
заявил первый заместитель руководителя столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Сергей Андрейкин.
По его словам, расширение платных парковок осуществляется только там, где в этом есть необходимость. Места, которые попадут в зону платной парковки с 26 декабря, связаны с новыми точками притяжения для горожан рядом с новыми станциями метро и МЦК. Также в проработке находится ряд улиц, которые не попали в зону расширения, и о включении которых в зону платных парковок "обращались жители и муниципальные депутаты".
"Если такие загруженные участки будут появляться у других мест притяжения автомобилей — торговых и бизнес-центров, других станций метро, мы будем рассматривать возможность ввода платных парковок", — сказал Андрейкин, подчеркнув, что в дальнейшем расширение будет осуществляться на отдельных участках улиц и будет затрагивать не более 100-150 мест.
Кроме того, в следующем году упростится интерфейс оплаты парковки, будет внедрен сервис поиска парковочного места. "Карту "Тройка" мы планируем подключать к оплате на терминалах оплаты на плоскостных парковках со шлагбаумом и на паркоматах", - добавил Андрейкин. Кардинальных изменений в способах оплаты парковки пока не планируется.
Напомним, с 26 декабря очередное расширение
зоны платных парковок затронет 206 улиц в 47 районах города. В мэрии утверждают, что расширение затрагивает аварийно опасные участки дорог, а также места наибольшего притяжения автомобилей: у торговых и бизнес-центров, станций метро, железнодорожных станций и остановок наземного транспорта.
Во всех официальных комментариях по поводу платных парковок говорится, что за их внедрение голосуют муниципальные депутаты, хотя на самом деле таких полномочий у них нет. Тем не менее в угоду Департаменту транспорта подделываются
даже такие юридически бессмысленные документы. А москвичи вынуждены просить о новых платных парковках из-за путаницы с адресами: один и то же дом может относиться к разным адресам, из-за чего жители не могут получить
резидентные разрешения.