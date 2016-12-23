Мужчина в ссоре поджег сына с девушкой на даче и погиб сам

Столичные следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство двух лиц "общеопасным способом" после того, как мужчина поджег сына и его девушку и погиб сам. Инцидент произошел 15 декабря в садовом поселке Потаповская роща в поселении Сосенское Новой Москвы, сообщает
Главное следственное управление по Москве.
52-летний мужчина и его 27-летний сын с девушкой такого же возраста распивали на даче спиртные напитки. "В ходе ссоры, возникшей на бытовой почве", мужчина облил молодых людей горючей жидкостью и поджег. В доме возник пожар. Все трое были доставлены в больницу, где виновник возгорания скончался. Другие пострадавшие находятся в тяжелом состоянии. По неподтвержденной версии, высказанной в СМИ, погибший мужчина претендовал на девушку своего сына.