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Мужчина в ссоре поджег сына с девушкой на даче и погиб сам
23 декабря 2016 г. | Время публикации 17:30
Рубрики: Криминал  
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Moscow-Live.ru
Столичные следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство двух лиц "общеопасным способом" после того, как мужчина поджег сына и его девушку и погиб сам. Инцидент произошел 15 декабря в садовом поселке Потаповская роща в поселении Сосенское Новой Москвы, сообщает Главное следственное управление по Москве.

52-летний мужчина и его 27-летний сын с девушкой такого же возраста распивали на даче спиртные напитки. "В ходе ссоры, возникшей на бытовой почве", мужчина облил молодых людей горючей жидкостью и поджег. В доме возник пожар. Все трое были доставлены в больницу, где виновник возгорания скончался. Другие пострадавшие находятся в тяжелом состоянии. По неподтвержденной версии, высказанной в СМИ, погибший мужчина претендовал на девушку своего сына.
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