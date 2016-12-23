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Москвичка получила травмы, зайдя в шахту лифта до приезда кабины
23 декабря 2016 г. | Время публикации 16:51
Рубрики: Происшествия  
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Moscow-Live.ru
Женщина упала в открытую шахту лифта на первом этаже в здании института театральных искусств на Ботанической улице на северо-востоке Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел днем в пятницу, 23 декабря. Москвичка нажала на кнопку вызова лифта, однако его двери открылись до прибытия кабины. По неизвестной пока причине, гражданка не заметила этого и шагнула в шахту. Благодаря тому, что высота была небольшой, пострадавшая отделалась лишь незначительными ушибами.

Прибывшие на место происшествия спасатели помогли ей выбраться из шахты. В настоящий момент устанавливается, почему двери лифта сработали подобным образом. Проблем с лифтовым хозяйством в Москве достаточно, о чем свидетельствуют многочисленные инциденты в этом году, некоторые из которых заканчивались трагически. Правительство обещает исправить ситуацию в 2017-м, заменив все лифты в подъездах.
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