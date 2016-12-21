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В Сбербанке "не заметили" ночного шопинга мошенников на сотни тысяч рублей по чужой карте
23 декабря 2016 г. | Время публикации 14:39 | Последние изменения 15:12
Рубрики: Криминал  
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Фото NEWSru.com
Телеведущая "Общественного телевидения" Анастасия Урнова рассказала на своей странице в Facebook о хищении нескольких сотен тысяч рублей с зарплатной карты Сбербанка и бездействии финансовой организации. По словам девушки, деньги начали исчезать в ночь на 6 декабря. "Из 40 смс я узнала о 29 покупках в разных магазинах и в разных валютах, а также об остатке на счету в 37 рублей. Все покупки были совершены в течение нескольких часов между 2 и 5 утра", – пишут она (орфография и стиль сохранены).

Сама Урнова покупок по карте никогда не делала, а только копила на ней деньги. Несмотря на "аномальное поведение клиента", который ночью внезапно стал совершать покупки "на Авито, фондовой бирже, спа-салонах, магазинах спорт-пита, Vkontakte и так далее", банк не стал блокировать карту и перепроверять, действительно ли все эти операции совершает владелица пластика.

Урнова сразу подала заявление о мошенничестве и заблокировала карту. Письмо от банка о блокировке пришло только через десять дней. За время двухнедельного разбирательства организация не смогла предоставить детализацию счета с указанием магазинов, куда уходили средства, а выписки, которые потерпевшая хотела присовокупить к заявлению, не соответствовали полученным SMS о списании ни по времени, ни по суммам. В итоге на момент написания поста Сбербанк вернул Урновой только 5208 рублей.

После появления записи в Facebook с Анастасией связалась представительница Сбербанка. Она сообщила, что работа по претензиям продолжается "достаточно длительное время", иногда до 60 дней и дольше. Она также извинилась за произошедшее и заверила, что оставшиеся средства поступят на карту до вечера 23 декабря.
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