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Злоумышленник с ножом отнял у женщины новогодние подарки внукам
23 декабря 2016 г. | Время публикации 13:07 | Последние изменения 13:57
Рубрики: Криминал  
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Архив NEWSru.com
Сотрудники Росгвардии задержали на юге Москвы молодого человека, который подозревается в нападении и ограблении женщины на юге Москвы, сообщается на сайте ГУ МВД. Потерпевшая сообщила в полицию, что на Тамбовской улице на нее напал незнакомец и, угрожая ножом, отнял сумку с деньгами и двумя мобильными телефонами, которые женщина купила внукам на Новый год.

При патрулировании территории сотрудники Росгвардии остановили для проверки документов молодого человека 25 лет. При себе у него оказался нож. Гражданина доставили в отдел полиции, где в тот момент находилась жертва ограбления. Она сразу узнала своего обидчика. Подозреваемого задержали, похищенные подарки вернули женщине. Возбуждено уголовное дело о разбое.
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