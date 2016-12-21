Злоумышленник с ножом отнял у женщины новогодние подарки внукам Рубрики: Криминал

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При патрулировании территории сотрудники Росгвардии остановили для проверки документов молодого человека 25 лет. При себе у него оказался нож. Гражданина доставили в отдел полиции, где в тот момент находилась жертва ограбления. Она сразу узнала своего обидчика. Подозреваемого задержали, похищенные подарки вернули женщине. Возбуждено уголовное дело о разбое. Сотрудники Росгвардии задержали на юге Москвы молодого человека, который подозревается в нападении и ограблении женщины на юге Москвы, сообщается на сайте ГУ МВД. Потерпевшая сообщила в полицию, что на Тамбовской улице на нее напал незнакомец и, угрожая ножом, отнял сумку с деньгами и двумя мобильными телефонами, которые женщина купила внукам на Новый год.При патрулировании территории сотрудники Росгвардии остановили для проверки документов молодого человека 25 лет. При себе у него оказался нож. Гражданина доставили в отдел полиции, где в тот момент находилась жертва ограбления. Она сразу узнала своего обидчика. Подозреваемого задержали, похищенные подарки вернули женщине. Возбуждено уголовное дело о разбое.



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