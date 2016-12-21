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В столице ограничат продажу алкоголя во время каникул
23 декабря 2016 г. | Время публикации 12:14
Рубрики: Праздники  
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Продажа алкоголя будет ограничена в Москве в новогоднюю ночь и на протяжении всех рождественских каникул возле городских праздничных площадок. Как сообщается на сайте столичной мэрии, в местах проведения массовых мероприятий запретят торговать крепким спиртным, слабоалкогольными напитками и пивом в любой емкости, а также прохладительными напитками в стеклянной таре.

Ограничительные меры позволят предотвратить случаи травматизма и противоправных действий. Они коснутся только магазинов, которые находятся вблизи мест массовых гуляний, площадок фестиваля "Путешествие в Рождество", проведения детских елок и рядом с городскими парками.

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Пятница, 23 декабря 2016 г. // Последняя новость 12:14
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