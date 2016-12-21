В столице ограничат продажу алкоголя во время каникул Рубрики: Праздники

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Ограничительные меры позволят предотвратить случаи травматизма и противоправных действий. Они коснутся только магазинов, которые находятся вблизи мест массовых гуляний, площадок фестиваля "Путешествие в Рождество", проведения детских елок и рядом с городскими парками.



Продажа алкоголя будет ограничена в Москве в новогоднюю ночь и на протяжении всех рождественских каникул возле городских праздничных площадок. Как сообщается на сайте столичной мэрии , в местах проведения массовых мероприятий запретят торговать крепким спиртным, слабоалкогольными напитками и пивом в любой емкости, а также прохладительными напитками в стеклянной таре.Ограничительные меры позволят предотвратить случаи травматизма и противоправных действий. Они коснутся только магазинов, которые находятся вблизи мест массовых гуляний, площадок фестиваля "Путешествие в Рождество", проведения детских елок и рядом с городскими парками.



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