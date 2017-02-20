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Выделенную полосу на Ленинградском шоссе сместят в середину проезжей части
23 февраля 2017 г. | Время публикации 15:11 | Последние изменения 15:22
Рубрики: Автотранспорт  
Сюжет: Автолюбителей потеснили на одну полосу
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Moscow-Live.ru
Выделенную полосу для общественного транспорта на участке Ленинградского шоссе через канал имени Москвы сместят на середину проезжей части. Об этом сообщил в своем блоге представитель Центра организации дорожного движения и замруководителя экспертного центра Probok.net Андрей Мухортиков. Проект переразметки уже утвержден.

Сейчас выделенка на мосту работает плохо: она проходит справа, а общественному транспорту надо прямо. Автобусам приходится перестраиваться левее через поток, следующий на эстакаду по МКАД. После эстакады выделенка пропадает, число полос увеличивается до пяти, а после МКАД снова суживается до трех.

По новому проекту выделенная полоса переместится на третью полосу. Те, кому надо на эстакаду, смогут съехать в две правые полосы сразу перед мостом и уже никуда с них не перестраиваться. За эстакадой лишние полосы отдаются общественному транспорту, пишет Мухортиков. Схему движения также улучшат на выезде с улицы Алабяна на Ленинградский проспект, где в сторону центра собираются серьезные пробки.

На этом участке в экспериментальном режиме поставят светофор. Он должен разделить потоки автомобилей, которые движутся в центр и разворачиваются в сторону области. "Съезд будет переразмечен на две полосы, в правой полосе выезд с Алабяна в центр будет работать под стрелку всегда, в левой полосе выезд на разворот будет работать, только когда дублер стоит", - пояснил Мухортиков.

Переразметка затронет еще восемь участков: Большую Тульскую улицу, три участка Волгоградского проспекта - от Третьего транспортного кольца до улицы Талалихина и Остаповский проезд, от остановки "Спецэлектрод" до ТТК и от Люблинской улицы до улицы Академика Скрябина; Кутузовский проспект - Большая Дорогомиловская, Ленинская Слобода - 3-й Автозаводский переулок, Липецкая - 2-я Радиальная, Хорошевское шоссе - улица Маргелова - 2-й Хорошевский проезд.

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