Выделенную полосу на Ленинградском шоссе сместят в середину проезжей части Рубрики: Автотранспорт

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Сейчас выделенка на мосту работает плохо: она проходит справа, а общественному транспорту надо прямо. Автобусам приходится перестраиваться левее через поток, следующий на эстакаду по МКАД. После эстакады выделенка пропадает, число полос увеличивается до пяти, а после МКАД снова суживается до трех.



По новому проекту выделенная полоса переместится на третью полосу. Те, кому надо на эстакаду, смогут съехать в две правые полосы сразу перед мостом и уже никуда с них не перестраиваться. За эстакадой лишние полосы отдаются общественному транспорту, пишет Мухортиков. Схему движения также улучшат на выезде с улицы Алабяна на Ленинградский проспект, где в сторону центра собираются серьезные пробки.



На этом участке в экспериментальном режиме поставят светофор. Он должен разделить потоки автомобилей, которые движутся в центр и разворачиваются в сторону области. "Съезд будет переразмечен на две полосы, в правой полосе выезд с Алабяна в центр будет работать под стрелку всегда, в левой полосе выезд на разворот будет работать, только когда дублер стоит", - пояснил Мухортиков.



Переразметка затронет еще восемь участков: Большую Тульскую улицу, три участка Волгоградского проспекта - от Третьего транспортного кольца до улицы Талалихина и Остаповский проезд, от остановки "Спецэлектрод" до ТТК и от Люблинской улицы до улицы Академика Скрябина; Кутузовский проспект - Большая Дорогомиловская, Ленинская Слобода - 3-й Автозаводский переулок, Липецкая - 2-я Радиальная, Хорошевское шоссе - улица Маргелова - 2-й Хорошевский проезд.



Выделенную полосу для общественного транспорта на участке Ленинградского шоссе через канал имени Москвы сместят на середину проезжей части. Об этом сообщил в своем блоге представитель Центра организации дорожного движения и замруководителя экспертного центра Probok.net Андрей Мухортиков. Проект переразметки уже утвержден.Сейчас выделенка на мосту работает плохо: она проходит справа, а общественному транспорту надо прямо. Автобусам приходится перестраиваться левее через поток, следующий на эстакаду по МКАД. После эстакады выделенка пропадает, число полос увеличивается до пяти, а после МКАД снова суживается до трех.По новому проекту выделенная полоса переместится на третью полосу. Те, кому надо на эстакаду, смогут съехать в две правые полосы сразу перед мостом и уже никуда с них не перестраиваться. За эстакадой лишние полосы отдаются общественному транспорту, пишет Мухортиков. Схему движения также улучшат на выезде с улицы Алабяна на Ленинградский проспект, где в сторону центра собираются серьезные пробки.На этом участке в экспериментальном режиме поставят светофор. Он должен разделить потоки автомобилей, которые движутся в центр и разворачиваются в сторону области. "Съезд будет переразмечен на две полосы, в правой полосе выезд с Алабяна в центр будет работать под стрелку всегда, в левой полосе выезд на разворот будет работать, только когда дублер стоит", - пояснил Мухортиков.Переразметка затронет еще восемь участков: Большую Тульскую улицу, три участка Волгоградского проспекта - от Третьего транспортного кольца до улицы Талалихина и Остаповский проезд, от остановки "Спецэлектрод" до ТТК и от Люблинской улицы до улицы Академика Скрябина; Кутузовский проспект - Большая Дорогомиловская, Ленинская Слобода - 3-й Автозаводский переулок, Липецкая - 2-я Радиальная, Хорошевское шоссе - улица Маргелова - 2-й Хорошевский проезд.



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