День защитника Отечества в Москве: мясной пир, фестиваль странных саней и салют

22 февраля 2017 г. 23 февраля в парках: парад саней, конкурс по нарезанию картошки и исторические квесты

23 февраля посетители московских парков смогут погулять по ледяной аллее российских достопримечательностей, принять участие в фестивале необычных саней и пострелять из бластеров-автоматов.