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День защитника Отечества в Москве: мясной пир, фестиваль странных саней и салют
23 февраля 2017 г. | Время публикации 09:00
Рубрики: Праздники  
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Moscow-Live.ru
"Мясной пир", кулинарный марафон и спортивные испытания для всей семьи приготовили посетителям фестиваля "Московская масленица" на Тверском бульваре и в Новопушкинском сквере в День защитника Отечества. Испытания начнутся в 14:00. Каждый час на всех фестивальных площадках будут делать согревающую зарядку.

В Новопушкинском сквере с полудня до шести часов вечера продлится мастер-класс по изготовлению сыра халуми. Присоединиться к открытому уроку можно на любом этапе. На Тверском бульваре горожан угостят не только традиционными масленичными блинами, но и блюдами на гриле. Побывать на "Мясном пиру" можно только 23 февраля, сообщили в оргкомитете фестивалей "Московские сезоны".

В парке Победы на Поклонной горе продолжается фестиваль "Ледовая Москва", где представлены российские достопримечательности изо льда. На Триумфальной арке с 23 по 26 февраля по вечерам будут транслировать световое шоу. Сюжеты посвящены истории Триумфальных ворот и Бородинскому сражению. Ролики озвучил известный актер и "телеголос" Сергей Чонишвили.

В парке "Сокольники" пройдет фестиваль необычных саней: в виде танка, самолета, лодки, космического корабля из "Звездных войн", бани из "Особенностей национальной охоты". Также можно поучаствовать в заезде на тазах, закамуфлированных под военный транспорт. В парке "Фили" будут играть в знаменитую высокотехнологичную игру лазертаг. Запланированы и традиционные русские забавы – бои скоморохов, перетягивание канатов. В Измайловском парке с 13:00 до 15:00 пройдут показательные выступления спасателей МЧС. Вечером – турнир по стрельбе из пневматической винтовки. В Лианозовском парке состоится шуточный конкурс по поеданию пельменей.

САЛЮТ

Салют в честь Дня защитника Отечества запустят в Москве с 16 площадок. Главными точками станут Воробьевы горы и Поклонная гора. Увидеть фейерверки также можно на Лужнецкой набережной и ВДНХ. Все точки запуска указаны на портале мэрии. За десять минут салютные установки сделают 10 тысяч выстрелов. Для шумового эффекта залпы поддержат холостыми выстрелами пушек ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны.
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