Два человека пострадали из-за взрыва газа или стиральной машины в Домодедово Рубрики: Происшествия

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Взрывом выбило оконную раму, и возник небольшой пожар на площади до 10 квадратных метров, который спасатели оперативно потушили. Из здания было эвакуировано 25 жильцов, все они уже вернулись в свои квартиры. Угрозы обрушения нет. Травмы получили две женщины. Два человека госпитализированы с ожогами после взрыва в квартире пятиэтажки в подмосковном Домодедово. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, на втором этаже дома на улице Ильюшина произошла вспышка газа. Источник "Интерфакса" в экстренных службах сообщил, что в квартире, по предварительным данным, взорвалась неисправная стиральная машина.Взрывом выбило оконную раму, и возник небольшой пожар на площади до 10 квадратных метров, который спасатели оперативно потушили. Из здания было эвакуировано 25 жильцов, все они уже вернулись в свои квартиры. Угрозы обрушения нет. Травмы получили две женщины.



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