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Два человека пострадали из-за взрыва газа или стиральной машины в Домодедово
23 февраля 2017 г. | Время публикации 10:53 | Последние изменения 10:58
Рубрики: Происшествия  
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Два человека госпитализированы с ожогами после взрыва в квартире пятиэтажки в подмосковном Домодедово. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, на втором этаже дома на улице Ильюшина произошла вспышка газа. Источник "Интерфакса" в экстренных службах сообщил, что в квартире, по предварительным данным, взорвалась неисправная стиральная машина.

Взрывом выбило оконную раму, и возник небольшой пожар на площади до 10 квадратных метров, который спасатели оперативно потушили. Из здания было эвакуировано 25 жильцов, все они уже вернулись в свои квартиры. Угрозы обрушения нет. Травмы получили две женщины.
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Четверг, 23 февраля 2017 г. // Последняя новость 11:11
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