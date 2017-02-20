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Дореволюционную электростанцию на Болотной набережной начали перестраивать под музей
23 февраля 2017 г. | Время публикации 12:15 | Последние изменения 12:22
Рубрики: Культура  
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Moscow-Live.ru
22 февраля состоялась церемония заливки первой сваи музейного комплекса современного искусства на базе бывшей ГЭС-2 на Болотной набережной. Открыть музей в здании электростанции 1904-1907 годов постройки планируется в 2019 году, сообщил основатель фонда-инвестора V-A-C и председатель правления ПАО "Новатэк" Леонид Михельсон.

При реставрации зданию возвратят прежний облик: расчистят от поздних наслоений и пристроек, восстановят утраченный декор фасадов и вернут остроконечный шпиль на башенку с часами. В бывшей ГЭС-2 откроется "музей будущего" с общедоступной библиотекой, книжными магазинами, кафе, выставочными залами и аудиториями на 350 мест.

Новый комплекс будет принимать 750 тысяч человек в год. Вместе с подземным пространством академия современного искусства займет 26,4 тысячи квадратных метров площади. До 27 февраля в ГЭС-2 проходит первая выставка "Геометрия настоящего", посвященная музыке и саунд-арту. Проект включает серию инсталляций и перформансов, переосмысляющих архитектурное пространство бывшей электростанции.
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