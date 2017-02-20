Дореволюционную электростанцию на Болотной набережной начали перестраивать под музей Рубрики: Культура

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При реставрации зданию возвратят прежний облик: расчистят от поздних наслоений и пристроек, восстановят утраченный декор фасадов и вернут остроконечный шпиль на башенку с часами. В бывшей ГЭС-2 откроется "музей будущего" с общедоступной библиотекой, книжными магазинами, кафе, выставочными залами и аудиториями на 350 мест.



Новый комплекс будет принимать 750 тысяч человек в год. Вместе с подземным пространством академия современного искусства займет 26,4 тысячи квадратных метров площади. До 27 февраля в ГЭС-2 проходит первая выставка "Геометрия настоящего", посвященная музыке и саунд-арту. Проект включает серию инсталляций и перформансов, переосмысляющих архитектурное пространство бывшей электростанции. 22 февраля состоялась церемония заливки первой сваи музейного комплекса современного искусства на базе бывшей ГЭС-2 на Болотной набережной. Открыть музей в здании электростанции 1904-1907 годов постройки планируется в 2019 году, сообщил основатель фонда-инвестора V-A-C и председатель правления ПАО "Новатэк" Леонид Михельсон.При реставрации зданию возвратят прежний облик: расчистят от поздних наслоений и пристроек, восстановят утраченный декор фасадов и вернут остроконечный шпиль на башенку с часами. В бывшей ГЭС-2 откроется "музей будущего" с общедоступной библиотекой, книжными магазинами, кафе, выставочными залами и аудиториями на 350 мест.Новый комплекс будет принимать 750 тысяч человек в год. Вместе с подземным пространством академия современного искусства займет 26,4 тысячи квадратных метров площади. До 27 февраля в ГЭС-2 проходит первая выставка "Геометрия настоящего", посвященная музыке и саунд-арту. Проект включает серию инсталляций и перформансов, переосмысляющих архитектурное пространство бывшей электростанции.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 11 октября 2015 г. Электростанцию на Болотной набережной превратят в современный арт-центр

Потолки здания станут стеклянными, на том же участке разместятся парковка, система открытых пространств и парк с березами. Бюджет проекта неизвестен, работы планируется завершить в конце 2018 — начале 2019 года.

