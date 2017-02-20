Дореволюционную электростанцию на Болотной набережной начали перестраивать под музей

22 февраля состоялась церемония заливки первой сваи музейного комплекса современного искусства на базе бывшей ГЭС-2
на Болотной набережной. Открыть музей в здании электростанции 1904-1907 годов постройки планируется в 2019 году, сообщил основатель фонда-инвестора V-A-C и председатель правления ПАО "Новатэк" Леонид Михельсон.
При реставрации зданию возвратят прежний облик: расчистят от поздних наслоений и пристроек, восстановят утраченный декор фасадов и вернут остроконечный шпиль на башенку с часами. В бывшей ГЭС-2 откроется "музей будущего" с общедоступной библиотекой, книжными магазинами, кафе, выставочными залами и аудиториями на 350 мест.
Новый комплекс будет принимать 750 тысяч человек в год. Вместе с подземным пространством академия современного искусства займет 26,4 тысячи квадратных метров площади. До 27 февраля в ГЭС-2 проходит первая выставка "Геометрия настоящего", посвященная музыке и саунд-арту. Проект включает серию инсталляций и перформансов, переосмысляющих архитектурное пространство бывшей электростанции.