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27 автомобилей столкнулись в нескольких авариях на Минском шоссе в Подмосковье
23 февраля 2017 г. | Время публикации 11:11 | Последние изменения 11:26
Рубрики: Автотранспорт, Происшествия  
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Moscow-Live.ru
Несколько аварий с 27 автомобилями произошло утром в четверг в районе 38-го километра Минского шоссе в Подмосковье, сообщили в пресс-службе ГУ МВД региона. По предварительным данным, пострадали два человека. Массовую аварию вызвала гололедица, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Резкое понижение температуры и усиление ветра после оттепели способствовало образованию гололедицы на проезжей части дорог", - сказал он. Серьезные аварии также наблюдаются на основных автомагистралях на юге и юго-западе Подмосковья: на Киевском шоссе в районе Наро-Фоминска, Калужском и Варшавском шоссе.
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Четверг, 23 февраля 2017 г. // Последняя новость 11:11
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