27 автомобилей столкнулись в нескольких авариях на Минском шоссе в Подмосковье Происшествия Рубрики: Автотранспорт

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Moscow-Live.ru Несколько аварий с 27 автомобилями произошло утром в четверг в районе 38-го километра Минского шоссе в Подмосковье, сообщили в пресс-службе ГУ МВД региона. По предварительным данным, пострадали два человека. Массовую аварию вызвала гололедица, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.



"Резкое понижение температуры и усиление ветра после оттепели способствовало образованию гололедицы на проезжей части дорог", - сказал он. Серьезные аварии также наблюдаются на основных автомагистралях на юге и юго-западе Подмосковья: на Киевском шоссе в районе Наро-Фоминска, Калужском и Варшавском шоссе.



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