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Невменяемого мужчину с ножом задержали в поликлинике на севере Москвы
23 февраля 2017 г. | Время публикации 10:39 | Последние изменения 10:48
Рубрики: Происшествия  
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Телеканал 360 Подмосковье
Наряд вневедомственной охраны задержал мужчину, угрожавшего ножом медикам и посетителям поликлиники 157 на улице Юннатов, сообщили РИА "Новости" в департаменте Росгвардии по взаимодействию со СМИ. Мужчина в тельняшке был в невменяемом состоянии: размахивал ножом, формулировал безадресные предложения и постоянно менял темы, передает телеканал 360. Сотрудники Росгвардии обезоружили 52-летнего уроженца Чувашии и направили его на психиатрическую экспертизу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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Четверг, 23 февраля 2017 г. // Последняя новость 11:11
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