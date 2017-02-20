Невменяемого мужчину с ножом задержали в поликлинике на севере Москвы

Наряд вневедомственной охраны задержал мужчину, угрожавшего ножом медикам и посетителям поликлиники 157 на улице Юннатов, сообщили РИА "Новости"
в департаменте Росгвардии по взаимодействию со СМИ. Мужчина в тельняшке был в невменяемом состоянии: размахивал ножом, формулировал безадресные предложения и постоянно менял темы, передает телеканал 360
. Сотрудники Росгвардии обезоружили 52-летнего уроженца Чувашии и направили его на психиатрическую экспертизу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.