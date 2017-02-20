Житель Подмосковья "нарисовал" автомобилями танк ко Дню защитника Отечества Общество Рубрики: Праздники

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Флешмоб состоялся в деревне Бужарово. Макет танка составили в программе Autocad. Воплощение задумки заняло полтора часа. "Все почему-то предлагали построить звезду, но мне это показалось банальным. Танк - круче, поэтому соорудили его", - рассказал



Это второй флешмоб истринца: на старый Новый год под его руководством автомобилисты выстроились в елку. Правда, машины постоянно вязли в снегу на неочищенной парковке. Следующий флешмоб Шемятовский собирается устроить к 8 марта по "требованию знакомых девушек". Конкретных идей пока нет, но к участию приглашаются все желающие автомобилисты.



Житель подмосковной Истры Андрей Шемятовский создает к праздникам необычные "автомобильные" открытки. В преддверии Дня защитника Отечества 26 автомобилистов выстроили свои машины в виде танка с гусеницей, корпусом и башней. Инсталляцию подсветили фарами и фонариками мобильных телефонов.Флешмоб состоялся в деревне Бужарово. Макет танка составили в программе Autocad. Воплощение задумки заняло полтора часа. "Все почему-то предлагали построить звезду, но мне это показалось банальным. Танк - круче, поэтому соорудили его", - рассказал "Подмосковью сегодня" Шемятовский. На башне танка сначала планировалось создать звезду из фигур людей с фонариками, но не получилось. Вместо этого участники флешмоба выстроились в три "хоровода", изображая колеса в гусенице танка.Это второй флешмоб истринца: на старый Новый год под его руководством автомобилисты выстроились в елку. Правда, машины постоянно вязли в снегу на неочищенной парковке. Следующий флешмоб Шемятовский собирается устроить к 8 марта по "требованию знакомых девушек". Конкретных идей пока нет, но к участию приглашаются все желающие автомобилисты.



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