Около 150 "серых" отелей обнаружили в столице с начала года

30 декабря 2016 г. Власти проследят, чтобы гостиницы не пририсовывали "лишние" звезды

С января мэрия начнет мониторинг отелей, прошедших классификацию, чтобы те не завышали звездность. При этом информацию о гостиницах, не получивших лицензию, но продолжающих деятельность, передадут правоохранителям.