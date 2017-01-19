Около 150 "серых" отелей обнаружили в столице с начала года

Департамент спорта и туризма подвел итоги первого этапа работы по выявлению гостиниц и хостелов, нарушающих законодательство о подготовке к чемпионату мира по футболу 2018 года. Как сообщается на официальном сайте
мэра и правительства столицы, с начала года было обнаружено 148 "серых" гостиниц и хостелов. Их список с адресами направлен в столичные управления МВД, МЧС и Роспотребнадзора, а также в прокуратуру.
В пресс-службе Департамента спорта и туризма Москвы отметили, что мониторинг будет вестись постоянно
. Больше всего гостиниц, не прошедших классификацию (около сотни), расположено в Центральном округе. Меньше всего нелегальных отелей обнаружено в ТиНАО и СЗАО - по две гостиницы на округ. При этом среди "серых" отелей значатся не только хостелы, но и крупные солидные учреждения, которые "приписывают" себе до четырёх звезд.
Напомним, в прошлом году в Москве завершилась классификация гостиниц
. Различные категории - от "пяти звёзд" до "без звёзд" - получили 870 отелей на 58,1 тысячи номеров. С первого января все гостиницы, не прошедшие классификацию, лишились права предоставлять гостиничные услуги легально.