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Около 150 "серых" отелей обнаружили в столице с начала года
23 января 2017 г. | Время публикации 09:42 | Последние изменения 11:05
Рубрики: Городская инфраструктура  
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Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Департамент спорта и туризма подвел итоги первого этапа работы по выявлению гостиниц и хостелов, нарушающих законодательство о подготовке к чемпионату мира по футболу 2018 года. Как сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы, с начала года было обнаружено 148 "серых" гостиниц и хостелов. Их список с адресами направлен в столичные управления МВД, МЧС и Роспотребнадзора, а также в прокуратуру.

В пресс-службе Департамента спорта и туризма Москвы отметили, что мониторинг будет вестись постоянно. Больше всего гостиниц, не прошедших классификацию (около сотни), расположено в Центральном округе. Меньше всего нелегальных отелей обнаружено в ТиНАО и СЗАО - по две гостиницы на округ. При этом среди "серых" отелей значатся не только хостелы, но и крупные солидные учреждения, которые "приписывают" себе до четырёх звезд.

Напомним, в прошлом году в Москве завершилась классификация гостиниц. Различные категории - от "пяти звёзд" до "без звёзд" - получили 870 отелей на 58,1 тысячи номеров. С первого января все гостиницы, не прошедшие классификацию, лишились права предоставлять гостиничные услуги легально.
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