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Москвич избил беременную женщину из-за места на парковке
23 января 2017 г. | Время публикации 12:30 | Последние изменения 13:14
Рубрики: Происшествия  
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Фото NEWSru.com
Полиция задержала мужчину, подозреваемого в нанесении телесных повреждений беременной женщине в результате конфликта на парковке. Как сообщается на сайте столичного управления МВД, в отдел полиции поступило заявление от 31-летней гражданки.

Женщина припарковала машину на улице Фридриха Энгельса, после чего к ней подошел мужчина, заявивший, что ее авто мешает проезду транспорта. После того, как женщина пыталась возразить, мужчина ударил ее. Сотрудники полиции задержали 30-летнего безработного москвича, в отношении которого возбуждено уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде.
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