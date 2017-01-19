Москвич избил беременную женщину из-за места на парковке Рубрики: Происшествия

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Женщина припарковала машину на улице Фридриха Энгельса, после чего к ней подошел мужчина, заявивший, что ее авто мешает проезду транспорта. После того, как женщина пыталась возразить, мужчина ударил ее. Сотрудники полиции задержали 30-летнего безработного москвича, в отношении которого возбуждено уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде. Полиция задержала мужчину, подозреваемого в нанесении телесных повреждений беременной женщине в результате конфликта на парковке. Как сообщается на сайте столичного управления МВД, в отдел полиции поступило заявление от 31-летней гражданки.Женщина припарковала машину на улице Фридриха Энгельса, после чего к ней подошел мужчина, заявивший, что ее авто мешает проезду транспорта. После того, как женщина пыталась возразить, мужчина ударил ее. Сотрудники полиции задержали 30-летнего безработного москвича, в отношении которого возбуждено уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде.



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