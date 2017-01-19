СМИ сообщили о возможности запрета крупных собак в квартирах

2 июня 2016 г. Научный центр передержки животных может появиться в столице

Специальный научный центр будет заниматься распределением экзотических животных, которых незаконно ввезли в столицу или нашли на улице, и принимать решение по их "судьбе". Проект городского закона будет готов к сентябрю.