СМИ сообщили о возможности запрета крупных собак в квартирах

Депутат Московской городской думы Зоя Зотова опровергла появившиеся в СМИ сообщения о намерении властей запретить содержание крупных собак в многоквартирных домах, сообщает ТАСС
"В одном из законопроектов, который сейчас обсуждают депутаты, действительно есть норма о запрете содержания животных в многоквартирных домах. Но она касается не крупных собак, а диких зверей, например, медведей или леопардов, а также ядовитых змей", - сказала Зотова.
Ранее сообщалось, что в многоквартирных домах нельзя будет содержать таких собак, как мастифы, доги, кавказские овчарки и другие крупные породы. При этом введение запрета не отразится на тех животных, которые уже приобретены.
Такая мера аргументировалась как необходимостью предотвращения возможных нападений собак на жильцов, так и для обеспечения большего комфорта самих животных, поскольку в квартирах им недостаточно места.
Кинологи полагают, что проблема действительно существует, но заключается в воспитании собаки, а не в ее размерах. По их словам, большие собаки в силу биологических особенностей менее активны и фактически требуют меньше места, чем маленькие.
Напомним, в прошлом году столичные власти заговорили о необходимости регулирования содержания диких и экзотических животных
, которые будут подлежать обязательной регистрации. Также Мосгордума предлагает создать в столице научный центр передержки животных
, однако пока о его создании ничего не известно.