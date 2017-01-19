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СМИ сообщили о возможности запрета крупных собак в квартирах
23 января 2017 г. | Время публикации 08:34 | Последние изменения 14:33
Рубрики: Животные  
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Moscow-Live.ru
Депутат Московской городской думы Зоя Зотова опровергла появившиеся в СМИ сообщения о намерении властей запретить содержание крупных собак в многоквартирных домах, сообщает ТАСС "В одном из законопроектов, который сейчас обсуждают депутаты, действительно есть норма о запрете содержания животных в многоквартирных домах. Но она касается не крупных собак, а диких зверей, например, медведей или леопардов, а также ядовитых змей", - сказала Зотова.

Ранее сообщалось, что в многоквартирных домах нельзя будет содержать таких собак, как мастифы, доги, кавказские овчарки и другие крупные породы. При этом введение запрета не отразится на тех животных, которые уже приобретены. Такая мера аргументировалась как необходимостью предотвращения возможных нападений собак на жильцов, так и для обеспечения большего комфорта самих животных, поскольку в квартирах им недостаточно места.

Кинологи полагают, что проблема действительно существует, но заключается в воспитании собаки, а не в ее размерах. По их словам, большие собаки в силу биологических особенностей менее активны и фактически требуют меньше места, чем маленькие.

Напомним, в прошлом году столичные власти заговорили о необходимости регулирования содержания диких и экзотических животных, которые будут подлежать обязательной регистрации. Также Мосгордума предлагает создать в столице научный центр передержки животных, однако пока о его создании ничего не известно.

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