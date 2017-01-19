Московский кинотеатр эвакуировали из-за посетительницы, которой "пришла информация" о бомбе Рубрики: Происшествия

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Инцидент произошел накануне вечером, 22 января. Заявительница, 40-летняя безработная москвичка, имеющая на иждивении троих детей, пояснила, что ее "постоянно преследуют масоны, которым она якобы "перешла дорогу", что ее хотят убить, а также о том, что энергетика собирается у нее в голове, и она перестает контролировать свои действия", отметил собеседник агентства.



В ходе осмотра помещений и прилегающей территории никаких взрывчатых веществ правоохранители не обнаружили, и оцепление вокруг здания вскоре было снято. По факту произошедшего проводится проверка, добавил источник. Из кинотеатра "5 звезд" на улице Бахрушина в центре столицы эвакуировали 1,5 тысячи человек после того, как одна из посетительниц заявила, что получила в соцсети информацию о заложенной бомбе. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.Инцидент произошел накануне вечером, 22 января. Заявительница, 40-летняя безработная москвичка, имеющая на иждивении троих детей, пояснила, что ее "постоянно преследуют масоны, которым она якобы "перешла дорогу", что ее хотят убить, а также о том, что энергетика собирается у нее в голове, и она перестает контролировать свои действия", отметил собеседник агентства.В ходе осмотра помещений и прилегающей территории никаких взрывчатых веществ правоохранители не обнаружили, и оцепление вокруг здания вскоре было снято. По факту произошедшего проводится проверка, добавил источник.



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