Мэрия без внятных оснований запретила митинг против вывода семейных побоев из УК Рубрики: Общество

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При этом мэрия в нарушение федерального закона не предложила другого места для проведения митинга. Организаторы подадут новую заявку на проведение акции в Сокольниках 4 февраля, а также обжалуют в суде отказ департамента. "На Болотной вместится хоть 100 тысяч человек. Более того, на Болотной уже вместилось более 100 тысяч человек в 2011 году... Болотная стала меньше за 6 лет?" – пишет одна из организаторов митинга Александра Воскресенская.



Она также отметила, что транспорт по Болотной площади не ездит, поэтому митингующие не могут ему помешать, а что касается якобы нарушения прав тех, кто не участвует в акции, то это можно сказать о любом митинге на любой территории, отметила Воскресенская. По ее словам, внятного ответа насчет места в мэрии не дали, предложив вместо митинга провести пикет. Однако при такой форме публичного мероприятия запрещены звукоусилители, что "нам категорически не подходит", пишет автор поста.



Госдума 11 января



Мэрия Москвы не разрешила митинг против декриминализации домашних побоев на Болотной площади 28 января. В Департаменте региональной безопасности заявили, что на площади не уместится тысяча заявленных участников, митинг создаст неудобства для пешеходов и транспорта, а также нарушит права граждан, которые в нем не участвуют. Копия ответа выложена на странице акции в Facebook При этом мэрия в нарушение федерального закона не предложила другого места для проведения митинга. Организаторы подадут новую заявку на проведение акции в Сокольниках 4 февраля, а также обжалуют в суде отказ департамента. "На Болотной вместится хоть 100 тысяч человек. Более того, на Болотной уже вместилось более 100 тысяч человек в 2011 году... Болотная стала меньше за 6 лет?" – пишет одна из организаторов митинга Александра Воскресенская.Она также отметила, что транспорт по Болотной площади не ездит, поэтому митингующие не могут ему помешать, а что касается якобы нарушения прав тех, кто не участвует в акции, то это можно сказать о любом митинге на любой территории, отметила Воскресенская. По ее словам, внятного ответа насчет места в мэрии не дали, предложив вместо митинга провести пикет. Однако при такой форме публичного мероприятия запрещены звукоусилители, что "нам категорически не подходит", пишет автор поста.Госдума 11 января одобрила в первом чтении законопроект, который переводит побои в отношении членов семьи из разряда уголовных преступлений в административные правонарушения, если это происходит впервые. Второе чтение назначено на 25 января. Декриминализация семейных побоев вызвала широкий резонанс. По данным Фонда "Общественное мнение", инициативу критикуют 44% россиян: каждая вторая женщина и более трети мужчин. Сторонники смягчения наказания считают, что супруги должны "сами разбираться".



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