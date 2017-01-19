Мэрия без внятных оснований запретила митинг против вывода семейных побоев из УК

Мэрия Москвы не разрешила митинг против декриминализации домашних побоев на Болотной площади 28 января. В Департаменте региональной безопасности заявили, что на площади не уместится тысяча заявленных участников, митинг создаст неудобства для пешеходов и транспорта, а также нарушит права граждан, которые в нем не участвуют. Копия ответа выложена на странице акции в Facebook
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При этом мэрия в нарушение федерального закона не предложила другого места для проведения митинга. Организаторы подадут новую заявку на проведение акции в Сокольниках 4 февраля, а также обжалуют в суде отказ департамента. "На Болотной вместится хоть 100 тысяч человек. Более того, на Болотной уже вместилось более 100 тысяч человек в 2011 году... Болотная стала меньше за 6 лет?" – пишет одна из организаторов митинга Александра Воскресенская.
Она также отметила, что транспорт по Болотной площади не ездит, поэтому митингующие не могут ему помешать, а что касается якобы нарушения прав тех, кто не участвует в акции, то это можно сказать о любом митинге на любой территории, отметила Воскресенская. По ее словам, внятного ответа насчет места в мэрии не дали, предложив вместо митинга провести пикет. Однако при такой форме публичного мероприятия запрещены звукоусилители, что "нам категорически не подходит", пишет автор поста.
Госдума 11 января одобрила
в первом чтении законопроект, который переводит побои в отношении членов семьи из разряда уголовных преступлений в административные правонарушения, если это происходит впервые. Второе чтение назначено на 25 января. Декриминализация семейных побоев вызвала широкий резонанс. По данным Фонда "Общественное мнение", инициативу критикуют
44% россиян: каждая вторая женщина и более трети мужчин. Сторонники смягчения наказания считают, что супруги должны "сами разбираться".