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Ежа из контактного зоопарка отправили в "отпуск" после того, как он укусил ребенка и его мать
23 января 2017 г. | Время публикации 19:00
Рубрики: Животные  
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Global Look Press
Ёж из контактного зоопарка в "Сокольниках" отправили на карантин "отдохнуть от людей" после того, как он укусил ребенка и его мать, сообщили РИАМО в пресс-службе парка. Инцидент произошел в минувшую субботу. Пятилетний ребенок "решил поиграть с ёжиком и взял его в руки", пишет "Московский комсомолец". Животное укусило за палец мальчика, а затем и его мать, которая выхватила зверька у сына.

Женщина потребовала от сотрудников зоопарка справку о прививках ежа, а также заметила, что в вольере содержится шесть животных, а не пять, как указано в документах. В зоопарке заверили, что шестой ёжик родился в вольере и не контактировал с посторонними зверями. Посетителям вернули деньги за билеты и оказали помощь, мать с сыном в итоге все же пройдут курс уколов от бешенства.

"Ёж укусил посетителей потому, что те, во-первых, взяли его без перчаток, а во-вторых, фотографировали его со вспышкой, укус стал его защитной реакцией. Ёж абсолютно здоров, привит, но его поместили на карантин, чтобы он пришел в себя и отдохнул от посетителей", – сообщили в пресс-службе парка "Сокольники".

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