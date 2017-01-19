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18-летний москвич ранил подростка ножом на северо-востоке столицы
23 января 2017 г. | Время публикации 15:30 | Последние изменения 15:49
Рубрики: Происшествия  
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Moscow-Live.ru
В столице возбуждено уголовное дело о покушении на убийство после поножовщины, жертвой которой стал 16-летний юноша. Как сообщается на сайте Главного следственного управления СК РФ по Москве, инцидент произошел вечером 22 января вблизи одного из жилых домов по улице Широкая.

В ходе возникшего конфликта 18-летний москвич нанес 16-летнему юноше несколько ударов ножом. Пострадавший госпитализирован с колото-резаными ранами, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Обстоятельства инцидента выясняются.
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