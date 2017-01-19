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Руководители московской "Лиги школ" годами домогались до учениц
23 января 2017 г. | Время публикации 19:32
Рубрики: Дети  
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Global Look Press
Директор школы для одаренных детей "Лига школ" Сергей Бебчук и его заместитель Николай Изюмов более 20 лет - с момента основания учреждения - сексуально домогались до учениц, сообщает "Медуза" со ссылкой на заявления многочисленных, по утверждению издания, выпускников и бывших сотрудников школы. В 2015 году, опасаясь огласки истории, Бебчук и Изюмов уволились, а школа была реорганизована, однако оба сейчас продолжают работать с детьми.

В материале "Медузы" приводятся многочисленные истории о том, как Бебчук предлагал 15-летним девочкам заниматься математикой в бане, но занятия уроками были лишь частью его намерений. Во время походов Бебчук мазал школьниц кремом от загара, а у входа в школу целовал каждую девушку. Похожие истории повторялись в "Лиге школ" в течение 21 года, причем, по заявлениям учениц, порой дело доходило до сексуального насилия.

Изюмов в беседе с порталом все обвинения решительно опроверг, признав лишь то, что целовал девочек в лоб или в щеку, поскольку "нежные отношения друг с другом важны". Что касается "методов работы" Бебчука, то Изюмов рассказал одну историю про школьницу Анастасию. "Она приехала на дачу и ходила там в купальнике. Бебчук решил ее проучить через шок. Он рассказывал мне, что завез ее в лес и сказал там раздеться. Хотел показать ей, что там глухота и она ничего не сможет сделать. Конечно, он ее унизил и оскорбил", - заявил собеседник "Медузы".

"Лига школ" (средняя общеобразовательная школа N1199) была открыта в 1994 году в районе Ясенево на юге Москвы. Ученикам часто говорили, что они в будущем должны стать "новой элитой России", а преподаватели пропагандировали идею, что школьникам нужно "быть ближе к источникам знаний, то есть к учителям", рассказала одна из выпускниц. По мнению бывших учеников "Лиги", вся система обучения в школе была построена так, чтобы преподаватели могли легко найти жертв и безнаказанно сексуально домогаться учеников.
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