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Безработная москвичка пыталась украсть из магазина духи на 14 тысяч рублей
23 января 2017 г. | Время публикации 11:23 | Последние изменения 11:45
Рубрики: Происшествия  
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Global Look Press
Безработная девушка задержана в Москве за попытку вынести из гипермаркета духи на общую сумму 14 тысяч рублей. Об этом Агентству городских новостей "Москва" сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию поступило сообщение о задержании 27-летней девушки по подозрению в краже. Прибывшие на место правоохранители выяснили, что безработная девушка попыталась вынести из магазина на Хорошевском шоссе парфюмерную продукцию на общую сумму 14 тысяч рублей. Инцидент произошел в одном из магазинов парфюмерии и косметики сети "Л'Этуаль". По данному факту возбуждено уголовное дело о краже, с подозреваемой взята подписка о невыезде.
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