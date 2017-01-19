Безработная москвичка пыталась украсть из магазина духи на 14 тысяч рублей Рубрики: Происшествия

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В полицию поступило сообщение о задержании 27-летней девушки по подозрению в краже. Прибывшие на место правоохранители выяснили, что безработная девушка попыталась вынести из магазина на Хорошевском шоссе парфюмерную продукцию на общую сумму 14 тысяч рублей. Инцидент произошел в одном из магазинов парфюмерии и косметики сети "Л'Этуаль". По данному факту возбуждено уголовное дело о краже, с подозреваемой взята подписка о невыезде. Безработная девушка задержана в Москве за попытку вынести из гипермаркета духи на общую сумму 14 тысяч рублей. Об этом Агентству городских новостей "Москва" сообщил источник в правоохранительных органах.В полицию поступило сообщение о задержании 27-летней девушки по подозрению в краже. Прибывшие на место правоохранители выяснили, что безработная девушка попыталась вынести из магазина на Хорошевском шоссе парфюмерную продукцию на общую сумму 14 тысяч рублей. Инцидент произошел в одном из магазинов парфюмерии и косметики сети "Л'Этуаль". По данному факту возбуждено уголовное дело о краже, с подозреваемой взята подписка о невыезде.



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