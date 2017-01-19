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Три новые станции Люблинско-Дмитровской линии откроют в декабре
23 января 2017 г. | Время публикации 11:57 | Последние изменения 12:12
Рубрики: Метрополитен  
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Moscow-Live.ru
Запуск второго пускового участка Люблинско-Дмитровской линии, в который входят станции "Окружная", "Верхние Лихоборы" и "Селигерская", запланирован на декабрь 2017 года. Об этом в интервью Агентству городских новостей "Москва" сообщил генеральный директор АО "Мосметрострой" Сергей Жуков. По его словам, станции будут оборудованы лифтами, световыми полосами и тактильным покрытием для слабовидящих пассажиров. А в подземных переходах при перепаде уровней будут сооружены пандусы со специальным нескользящим покрытием.

Жуков уточнил, что при проведении работ на станциях возникли сложности, связанные с тяжелыми горно-геологическими условиями: строители наткнулись на водонасыщенные грунты, для укрепления которых потребовалось применение специальной технологии. "Несмотря на это, мы идем по графику", - добавил он. Напомним, в 2019 году линию планируется довести до Дмитровского шоссе.

В дизайнерских решениях второго пускового участка Люблинско-Дмитровской линии были учтены исторические особенности районов: станция "Верхние Лихоборы" строится на месте, где когда-то находились две деревни - Верхние и Нижние Лихоборы, а также до сих пор течет река Лихоборка. Станция "Окружная" получила свое название из-за расположения около железнодорожной платформы, входящей в Малое кольцо Московской окружной железной дороги. В дизайне "Селигерской" использован сюжет сражений в битве за Москву на озере Селигер.
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