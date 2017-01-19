"Нижняя Масловка" появится на карте столичной подземки в сентябре 2018 года

12 ноября 2016 г. Станция метро "Нижняя Масловка" станет последней построенной в Москве станцией глубокого заложения

Под станциями глубокого заложения подразумеваются станции метро, функционирующие на глубине более 60 метров, что приводит к удорожанию и увеличению срока строительства.