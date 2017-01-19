"Нижняя Масловка" появится на карте столичной подземки в сентябре 2018 года

Все основные строительные работы на станции "Нижняя Масловка" Третьего пересадочного контура метро планируется завершить в сентябре 2018 года. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра строительных работ на станции. Его слова приводятся на сайте
информационного центра правительства Москвы.
Собянин напомнил, что первый участок Третьего пересадочного контура метро от станции "Деловой Центр" до станции "Петровский парк" будет сдан уже в этом году
, станция "Нижняя Масловка" относится ко второму участку от станции "Петровский парк" до Савеловского вокзала. По его словам, это один из самых сложных участков контура: в дальнейшем станция войдет в состав ТПУ "Савеловская", обеспечивающего пересадку между двумя линиями метро, Савеловским вокзалом и наземным транспортом. Это также последняя станция, которую будут строить методом глубокого заложения
.
Пассажиропоток в районе вокзала составит около 300 тысяч пассажиров в сутки. Строительство участка Третьего пересадочного контура позволит улучшить обслуживание общественным транспортом сотрудников и гостей ММДЦ "Москва-Сити" повысить качество транспортного обслуживания жителей ряда районов Москвы за счёт новой беспересадочной связи, а также снизить загрузку северо-западных участков перегруженных линий.