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Мобильное приложение "Московский метрополитен" заработало в столице
23 января 2017 г. | Время публикации 09:08 | Последние изменения 11:08
Рубрики: Метрополитен  
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В начале января в AppStore появилось приложение "Московский метрополитен", пользователи которого могут получить информацию по всем станциям метро, включая маршруты наземного транспорта и информацию о сбоях. Несмотря на то, что программа явно недоработана, потенциальное число ее пользователей довольно велико. Об этом пишет "Российская газета".

В начале января в AppStore появилось приложение "Московский метрополитен". Его пользователи могут увидеть схему метро, проложить маршрут по Москве и области с указанием примерной стоимости поездки, получить информацию о свободных местах на перехватывающих парковках и заказать сопровождение службы помощи маломобильным пассажирам. Также можно пополнить карту "Тройка" и посмотреть видео пересадок на станции Московского центрального кольца и получить информацию по всем станциям метро, включая маршруты наземного транспорта, наличие банкоматов и уведомления об оперативной обстановке в метро.

Тем не менее пользователи жалуются на некорректную работу схемы метро, неверно рассчитывающей время поездки, отсутствие данных: например, пока программа не умеет показывать, от какого именно выхода отходит какой автобус. Отмечают странные построения маршрутов - приложение заставляет долго идти пешком по пути, который можно было бы проехать на автобусе. Некоторые разочарованы тем, что после пополнения "Тройки" все равно надо активировать платеж в метро. С другой стороны, многих привлекает уникальный функционал и отсутствие рекламы: если приложение "доведут до ума", многие перейдут на него с большим удовольствием. Версия для устройств, работающих на базе Android, появится уже в феврале.

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