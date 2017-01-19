Неизвестные люди осадили общую стоянку во дворе одного из домов в Зябликово Рубрики: Автотранспорт

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Один из жителей рассказал телеканалу, что жители пытались дать отпор злоумышленникам, однако на фразу "Убирайтесь отсюда, иначе мы все выйдем" те ответили "Выйдете десять человек, наших сорок приедет". Полиция же на жалобы автовладельцев не реагирует, хотя происходящее отчетливо напоминает рейдерский захват придомовой территории.



Договор, который показывают жителям, выглядит как очевидная подделка, но его хватает для того, чтобы избежать проблем с правоохранителями. Журналисты выяснили, что документ составлялся некой компанией "Маркет контроль", однако по указанному в ее профиле адресу все в один голос утверждают, что об этой организации никогда не слышали. С жителей одного из домов в Зябликово неожиданно стали требовать 3,5 тысячи рублей в месяц за места на стоянке общего пользования. Еще в декабре неизвестные личности подогнали сюда вагончик, повесили цепь и заявили, что никого отныне не впустят на парковку без оплаты. Тем же горожанам, которые игнорируют данные требования, самозванцы угрожают расправой, передает "Вести-Москва" Один из жителей рассказал телеканалу, что жители пытались дать отпор злоумышленникам, однако на фразу "Убирайтесь отсюда, иначе мы все выйдем" те ответили "Выйдете десять человек, наших сорок приедет". Полиция же на жалобы автовладельцев не реагирует, хотя происходящее отчетливо напоминает рейдерский захват придомовой территории.Договор, который показывают жителям, выглядит как очевидная подделка, но его хватает для того, чтобы избежать проблем с правоохранителями. Журналисты выяснили, что документ составлялся некой компанией "Маркет контроль", однако по указанному в ее профиле адресу все в один голос утверждают, что об этой организации никогда не слышали.



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