Победители городских тендеров на закупку лекарств оказались связаны с заместителем Собянина Рубрики: Общество

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По сумме сделок по поставкам лекарств в столице лидируют три компании, которые так или иначе были связаны с основателями, менеджерами EMC или их партнерами. Только в прошлом году эти фирмы выиграли аукционов на 14,7 миллиарда рублей, что составляет 27 процентов от всех закупок Департамента здравоохранения. Сам Печатников, впрочем, утверждает, что закупки лекарств не курирует.



Издание также выяснило, что фармацевтические аукционы зачастую выигрывают их единственные участники, а контракты без особых раздумий заключаются по начальной цене. Если на конкурсе появлялся второй участник, цены на лекарства сразу падали в разы. Такая ситуация, в частности, наблюдалась на декабрьском аукционе на право поставки противораковых препаратов трастузумаб и бевацизумаб.



Отметим, что в декабре вокруг закупок мэрией лекарственных препаратов вспыхнул громкий скандал. Поводом для этого стали заявления теперь уже бывшего главного врача 62-й больницы Москвы Анатолия Махсона, который сообщил, что столичные чиновники



К такому выводу Махсон пришел, сравнив закупочные цены 62-й больницы и Департамента здравоохранения. О своей находке он решил доложить заместителю мэра Печатникову. Чиновник, впрочем, нашел иное "решение" проблемы и распорядился перевести МГОБ N62 из автономного учреждения здравоохранения в бюджетное, что по факту лишило больницу возможности закупать лекарства самостоятельно. Спустя несколько дней Махсон был уволен приказом главы Департамента здравоохранения Москвы Алексеем Хрипуном. Конкуренция на рынке поставок лекарств Москвы если и существует, то лишь на бумаге: подавляющее число заказов от властей получают компании, которые основаны владельцами группы компаний "Европейский медицинский центр" (European Medical Center, EMC). По данным газеты "Ведомости" , в данном холдинге когда-то работал заместитель мэра Леонид Печатников.По сумме сделок по поставкам лекарств в столице лидируют три компании, которые так или иначе были связаны с основателями, менеджерами EMC или их партнерами. Только в прошлом году эти фирмы выиграли аукционов на 14,7 миллиарда рублей, что составляет 27 процентов от всех закупок Департамента здравоохранения. Сам Печатников, впрочем, утверждает, что закупки лекарств не курирует.Издание также выяснило, что фармацевтические аукционы зачастую выигрывают их единственные участники, а контракты без особых раздумий заключаются по начальной цене. Если на конкурсе появлялся второй участник, цены на лекарства сразу падали в разы. Такая ситуация, в частности, наблюдалась на декабрьском аукционе на право поставки противораковых препаратов трастузумаб и бевацизумаб.Отметим, что в декабре вокруг закупок мэрией лекарственных препаратов вспыхнул громкий скандал. Поводом для этого стали заявления теперь уже бывшего главного врача 62-й больницы Москвы Анатолия Махсона, который сообщил, что столичные чиновники намеренно переплачивают за медикаменты и медицинские аппараты огромные деньги.К такому выводу Махсон пришел, сравнив закупочные цены 62-й больницы и Департамента здравоохранения. О своей находке он решил доложить заместителю мэра Печатникову. Чиновник, впрочем, нашел иное "решение" проблемы и распорядился перевести МГОБ N62 из автономного учреждения здравоохранения в бюджетное, что по факту лишило больницу возможности закупать лекарства самостоятельно. Спустя несколько дней Махсон был уволен приказом главы Департамента здравоохранения Москвы Алексеем Хрипуном.



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