Автомобилистов тихо записывают в должники несмотря на оплаченные штрафы Рубрики: Автотранспорт

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19 января в сообществе "Автомобилисты Москвы" в



При этом обжаловать штраф гораздо сложнее, чем его получить. Приставы во многих районах принимают население только два дня в неделю и по паре часов. "Два месяца (!) присылали обратно деньги, которые незаконно списали за день за старый оплаченный штраф... К слову, ГИБДД квитанции недостаточно, надо по старому советскому обычаю еще документы подсобрать – например, в банк сходить за выпиской с печатью", – рассказала одна из потерпевших.



В столичном управлении ФССП радиостанции



Московские автомобилисты массово жалуются на повторное списание денег по уже оплаченным штрафам ГИБДД. На прошлой неделе десятки автовладельцев несколько часов штурмовали отделы службы судебных приставов, чтобы разобраться в ситуации. При этом большинство из них узнали о возбуждении исполнительного производства случайно – никаких уведомлений люди не получали.19 января в сообществе "Автомобилисты Москвы" в Facebook появилось видео длинной очереди к отделу судебных приставов по Юго-Восточному округу на Крутицком Валу. Такие же очереди, по словам водителей, наблюдались около отдела во 2-м Мосфильмовском переулке. По словам автора видео Ирины Самсоновой, большинство автомобилистов имели на руках давно оплаченные штрафы, по которым возбуждено исполнительное производство.При этом обжаловать штраф гораздо сложнее, чем его получить. Приставы во многих районах принимают население только два дня в неделю и по паре часов. "Два месяца (!) присылали обратно деньги, которые незаконно списали за день за старый оплаченный штраф... К слову, ГИБДД квитанции недостаточно, надо по старому советскому обычаю еще документы подсобрать – например, в банк сходить за выпиской с печатью", – рассказала одна из потерпевших.В столичном управлении ФССП радиостанции Business FM заявили, что уделяют "большое внимание сокращению образовавшихся очередей и обеспечению комфортных условий" для посетителей. А также отделались общими фразами о том, какими способами можно удобно и удаленно погасить задолженность. Ситуацию с исполнительными производствами по уже оплаченным штрафам в ведомстве так и не прокомментировали.



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