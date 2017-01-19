Многолетнюю опасную для полетов свалку в "Шереметьево" обещают убрать к апрелю

Незаконную свалку в районе аэропорта "Шереметьево", которая мешает строительству третьей взлетно-посадочной полосы и привлекает птиц, планируется ликвидировать до конца марта. Об этом сообщает агентство "Москва"
со ссылкой на сведения Росавиации. Объем свалки составляет один миллион кубометров отходов. Работы обойдутся в 1,4 миллиарда рублей.
Вблизи аэропорта находится три полигона бытовых отходов. На мусорные кучи слетаются птицы, создавая угрозу полетам. В июле аэропорт "Шереметьево" обратился в Московскую прокуратуру на воздушном и водном транспорте и к губернатору Московской области Андрею Воробьеву с просьбой ликвидировать незаконные свалки. Аналогичное поручение еще в 2010 году
будучи премьером давал Владимир Путин.
Принятых тогда мер хватило ненадолго, свалка никуда не делась и стала источником наживы
, а со временем лишь разрослась
. Специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов сообщил, что с декабря подрядчик вывез уже половину отходов. Рассказывая о затратах на ликвидацию свалки, Иванов пошутил, что правительство Подмосковья, Минстрой и Минприроды, "как говорят в России, скинулись на троих", цитирует ТАСС.