Многолетнюю опасную для полетов свалку в "Шереметьево" обещают убрать к апрелю

28 июля 2016 г. Строительству новой взлетной полосы в "Шереметьево" мешают гигантские незаконные свалки

Одна из свалок находится в зоне застройки новой ВПП, а другие мусорные полигоны, расположенные рядом, привлекают множество птиц, которые сталкиваются с самолетами. На решение проблемы требуется минимум миллиард рублей.