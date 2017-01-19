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Шесть новых перехватывающих парковок появятся возле метро в этом году
23 января 2017 г. | Время публикации 10:15 | Последние изменения 11:03
Рубрики: Городская инфраструктура  
Сюжет: Перехватывающие парковки
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В этом году у пяти станций московского метро откроется шесть перехватывающих парковок более чем на 1100 машин. Как сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы, четыре парковки на 500 машино-мест заработают уже в первом полугодии этого года.

Как уточнил заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов, речь идет о паркингах у станций метро "Зябликово", "Пятницкое шоссе", "Волоколамская" и "Тёплый Стан". У станции "Пятницкое шоссе" организуют сразу две перехватывающих парковки. Вначале откроется стоянка на 194 машино-места, а до конца года еще одна - на 84 места. Самую вместительную парковку организуют в этом году рядом со станцией метро "Котельники". Она будет рассчитана на 500 автомобилей.
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