Уроки в московской школе несколько месяцев вела учительница с туберкулезом Рубрики: Дети

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Только в конце декабря поползли слухи, что учительница больна туберкулезом. Этот факт подтвердился после новогодних праздников. Шокированные родители несколько дней требуют объяснений от руководства школы, однако директор учебного заведения оправдывается, что сама ничего не знала.



Риску заразиться страшным заболеванием ежедневно подвергались около 140 детей, с которыми педагог вступала в контакт. При этом даже после госпитализации учительницы занятия в школе не прекращались ни на один день - руководство решило не объявлять карантин и дождаться заключения эпидемиологов. В то же время многие сотрудники заведения считают, что это была ошибка директора, поскольку к занятиям допускались дети, которым не сделали прививки.



К настоящему моменту школе был выписан штраф - о других санкциях ничего не сообщается. Родителям же разослали экстренное уведомление с просьбой дать письменное согласие на повторную вакцинацию, обязательную для всех учащихся. В одной из московских школ на северо-западе Москвы несколько месяцев подряд преподавала учительница с туберкулезом, который легко передается воздушно-капельным путем и может стать даже причиной смерти человека. По данным телеканала РЕН-ТВ , признаки туберкулеза у педагога проявились еще в октябре, однако она продолжала вести занятия английского языка для начальных классов.Только в конце декабря поползли слухи, что учительница больна туберкулезом. Этот факт подтвердился после новогодних праздников. Шокированные родители несколько дней требуют объяснений от руководства школы, однако директор учебного заведения оправдывается, что сама ничего не знала.Риску заразиться страшным заболеванием ежедневно подвергались около 140 детей, с которыми педагог вступала в контакт. При этом даже после госпитализации учительницы занятия в школе не прекращались ни на один день - руководство решило не объявлять карантин и дождаться заключения эпидемиологов. В то же время многие сотрудники заведения считают, что это была ошибка директора, поскольку к занятиям допускались дети, которым не сделали прививки.К настоящему моменту школе был выписан штраф - о других санкциях ничего не сообщается. Родителям же разослали экстренное уведомление с просьбой дать письменное согласие на повторную вакцинацию, обязательную для всех учащихся.



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