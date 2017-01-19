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На западе столицы задержали грабителя, нападавшего на женщин в подъездах
23 января 2017 г. | Время публикации 16:38 | Последние изменения 18:11
Рубрики: Криминал  
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В районе Тропарево-Никулино задержали мужчину, подозреваемого в серии разбойных нападений на женщин. Как сообщается на сайте столичного главка полиции, 64-летняя пенсионерка сообщила, что в подъезде жилого дома на нее напал неизвестный мужчина, вооруженный, предположительно, ножом. Незнакомец ударил женщину по лицу и отобрал у нее сумку с деньгами, после чего скрылся.

Во время патрулирования сотрудники ОМВД России по району Тропарево-Никулино задержали 30-летнего уроженца ближнего зарубежья. Против него возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Как выяснилось, мужчина причастен еще к трем подобным деяниям. Он выбирал жертв у станции метро, заходил вместе с ними в подъезд и отбирал сумки с ценными вещами. Сотрудники УВД по ЗАО обращаются к пострадавшим от действий задержанного с просьбой звонить по телефону: (499) 233-91-00 или в службу 102 (с мобильных телефонов – 112).
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